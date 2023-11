Igazolva a papírformát, sima 3:0-s győzelmet aratott a Vehír-VESC ellen a női röplabda Magyar Kupa nyolcaddöntőjében a Fatum-Nyíregyháza. A veszprémi csapat minden tőle telhetőt megtett, időnként Extraliga színvonalú játékot produkált, ám a tisztes helytálláson kívül csupán pillanatokra tudta megnehezíteni a szabolcsi gárda dolgát. Tomás Varga vezetőedző örömét fejezte ki amiatt is, hogy végre pályára léphetett Valerin Carabali és, hogy a fiatalok többsége is lehetőséghez jutott.

Türelmesnek kellett lenniük

– Tudtuk, hogy az ellenfelünknek ez a szezon egyik legfontosabb mérkőzése – értékelt a találkozót követően a Fatum vezetőedzője, Tomás Varga. – Felkészülten vártak minket, sokat kockáztattak és ez rengetegszer be is jött nekik. Türelmesnek kellett lennünk, mert tudtuk, hogy előbb vagy utóbb megtörjük őket. Örülök, hogy Valerin és a fiatalok is játszottak, látszódik, hogy a kolumbai légiósunk is egyre jobban felveszi a ritmust.

Túl sok pihenésre azonban most sincs idő, hiszen pénteken már az Extraligában szerepel a gárda, mégpedig a Kaposvár otthonában. Míg a Fatum három győzelemmel kezdte az alapszakaszt, addig a vendéglátó KNRC pontosan az ellenkező utat járta be, ugyanis három fiaskóval nyitott. A két csapat évről évre parázs mérkőzéseket játszik egymás ellen, és mivel a Kaposvár az első hazai győzelméért hajt, éppen ezért ez most sem lesz másképp.

– Ismét kevés idő jutott a pihenésre, hiszen pénteken már bajnokit játszunk, így gőzerővel zajlik a felkészülés a Kaposvár elleni összecsapásra – folytatta a Nyíregyháza trénere. – Csütörtökön szinte az egész napot az ellenfelünk feltérképezésével töltöttük, igyekeztünk olyan játékelemeket begyakorolni, amelyekkel meglephetjük az ellenfelünket. Nehéz mérkőzésre számítunk, hiszen hiába veszítette el eddig mindhárom bajnoki találkozóját a KNRC, szoros meccseket játszott. Bizakodóak vagyunk, bár erőltetett menetelésben van a társaság, hiszen mint ismert, a Kaposvár elleni mérkőzés után Bukarest felé vesszük az irányt, hiszen jön a CEV Challenge-Kupa következő fordulója.