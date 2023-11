A K&H Liga 9. fordulójának zárómérkőzésén a Vasas vendége volt a Kisvárda Master Good SE, ez a találkozó volt egyben a világbajnoki szünet előtti utolsó meccs is a női pontvadászatban. A két gárda a héten már szerdán megmérkőzött egymással, akkor a Magyar Kupa 3. fordulójában Siska Pálmáék meglepően könnyedén nyertek és jutottak tovább. A Vasas megadta a módját a találkozónak, a kezdődobást a háromszoros olimpiai, háromszoros világ- és háromszoros Európa-bajnok magyar kardvívó, Szilágyi Áron végezett el. Győztes csapaton ne változtass elvet követve a kisvárdai szakmai stáb a kupameccsen sikeresen szerepelt kezdőcsapán mindössze egy helyen változtatott, a bal szélen Makó Zoé helyett Mérai Maja kezdett. Ugyan utóbbi szerezte a találkozó első gólját, a folytatásban aztán a Vasas ragadta magához a kezdeményezés és három góllal meglépett, alig több mint tíz perc elteltével Józsa Krisztián magához rendelte övéit. Az időkérés megtette hatását, folyamatosan zárkózott a a Kisvárda, majd Szabó Lili góljával egyenlítettek is, ezt Karnik Szabina megtoldotta egyel, így ismét vendégelőnyt mutatott az eredményjelző. A remekül játszó Akijama Nacumi pedig kettőre növelte a két csapat közötti különbséget. Szorosan tapadt azonban a Vasas, kiegyenlített játék folyt a pályán, egyik alakulat sem tudott meglépni a másiktól. Mérai Maja azonban gondoskodott róla, hogy minimális előnnyel a Kisvárda vonulhasson pihenőre.

A szünetben bizonyára felhívta mindkét szakvezető a figyelmet a védekezés fontosságára, mert a dobott gólok számával mindkét oldalon elégedettek lehettek, a kapottakkal viszont nem. Ennek szellemében folytatták a játékot a csapatok. Nehezen jutottak helyzethez a játékosok, a Kisvárda annyiban „segített” ellenfelének, hogy ezeket a ritka alkalmakat is elpuskázta, naggyá téve ezzel a hazaiak kapusát, Balogh Juditot. Emellett rengeteg volt a pontatlan passz és technikai hiba, így nem csoda, ha játékrész első huszonkét percében mindössze három találatig jutottak. A következőre is tizenkét percet kellett várni, ez idő alatt pedig a Vasas eldöntötte a találkozót. Józsa Krisztián a tizenkét gólos kupasiker után arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz. Ezt mi is így gondoltuk, de nem sejtettük, hogy ennyire.

Vasas-Kisvárda Master Good SE 30–25 (16–17)

Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 350 néző, v.: Sándor, Kovács B.

Vasas: Zsigmond – Domokos 6, Ferenczy 1, Dombi K. 4, Szilovics 7, Juhász F. 1, Fodor N. 2. Csere: Balogh (kapus), Oláh 5/5, Gaschler, Szűcsné Sirián 2, Boldizsár 1, Vámosi, Győrfi 1. Edző: Konkoly Csaba.

Kisvárda: Torda – Akijama 6/3, Novak 2, Ajano 1, Szabó L. 4, Siska 1, Mérai 4. Csere: Mátéfi (kapus), Karnik 2, Juhász G. 3, Bucsi, Kovalcsik B. 1, Gém, Makó, Makkai. Edző: Józsa Krisztián.

A mérkőzés alakulása. 4. perc: 3–1, 12. p.: 7–4, 17. p.: 9–9, 21 p.: 10–12, 28. p.: 16–16, 39. p.: 18–19, 42. p.: 20–20, 52. p.: 25–20, 57. p.: 28–21.

Kiállítások: 2, illetve 10 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 4/3.