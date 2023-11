U17. Kiemelt csoport

Nyíregyháza Spartacus-Újpesti TE 0-1 (0-0)

Spartacus: Barancic-Kovács, Jakab, Tóth M., Balogh (Ferenczi), Bíró, Bora (Nagy P.), Hegedűs, Bakó, Halász, Tran Ba, Dankó. Edző: Szatke Zoltán. Gól: Kárász (64.)

Vasas Kubala Akadémia–Várda Labdarúgó Akadémia 3–0 (1–0)

Várda LA: Tkacsenko – Borovszkij, Barati (Bac), Prjamov, Kozma, Mavrodij, Koljada (Sirenko), Csengeri, Rudik (Nagy), Csáki, Fedorov (Csarkó. Edző: Belényesi Miklós

Gól: Jován (43. és 52.), Ottucsák (47.).

Belényesi Miklós: – Sajnos a mérkőzés előtt két alapember betegség miatt kidőlt, ráadásul sok játékosunk kritikán aluli teljesítményt nyújtott, borzasztó volt amit láttunk. Amit megbeszéltünk a szünetben, az tíz perc alatt oda lett, mert létszámprobléma miatt idegen posztokon kell hétről hétre betenni embereket a csapatba. Amit eddig felépítettünk, kezdhetjük elölről! Drasztikus módszer kellene, de azt nem tudjuk meglépni a létszám miatt. Gratulálunk kapusunknak, Nagy Barnabásnak a mezőnyben nyújtott teljesítményéhez!



U16. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–Ferencvárosi TC 4–3 (4–1)

Várda LA: Mihajljuk – Horvát, Bíró (Bobál), Bac, Knisz, Buda (Erdős), Veprik, Amászta, Licz (Fedor), Lupij, Jazsik. Edző: Márton István.

Gól: Bac (18. és 43.), Buda (23.), Licz (34.), illetve Bokros B. (22. és 47.), Pesti (57.).

Márton István: – Az első félidőben parádésan játszottunk! A négy gól mellett további lehetőségeket alakítottunk ki, szinte minden visszaköszönt, amit a héten gyakoroltunk. Sajnos a második félidőt magunknak tettük nehézzé, egyéni hibák és fegyelmezetlenségek miatt. De a végén 4-3-nál küzdeni tudásból óriási dicséret illeti a csapatot.

Alapcsoport

Gödöllő-Nyíregyháza Spartacus 0-4 (0-1)

Spartacus: Papik - Selymes, Máté, Vaidych, Molnár, Szabó, Bagoly, Melich, Kalán, Kovács (Makó), Sándorfi (Ling). Edző: Papp Ákos.

Gól: Sándorfi (22.), Melich (66.), Kalán (68.), Molnár (90.)



U15. Kiemelt csoport

Vasas Kubala Akadémia–Várda Labdarúgó Akadémia 1–1 (1–1)

Várda LA: B. Herc. – Osztroha, Hodovanec, Fodor, Budaházi, Nagy, Szarvas (Harsányi), Gombkötő (Fidler), Volvacs (Oláh), Pilipjuk, Kiss. Edző: Törtei Tamás

Gól: Hirbik (19.), illetve Szarvas M. (27.).

Törtei Tamás: – Jó csapat otthonából egy ponttal hazatérni nem rossz dolog, de ez akkor lesz csak értékes ha az idei utolsó bajnokin begyűjtjük mindhármat. A második félidő alapján van kis hiányérzetem. Az utolsó percben benne volt a lábunkban a győztes gól, sajnos benne is maradt. Összességében gratulálok a játékosoknak, ugyanis végig azt tették a pályán, amit kellett.

Alap csoport

Nyíregyháza Spartacus-Kecskeméti TE 1-0 (0-0)

Spartacus: Dudás (Novák Z.) - Majoros, Kondor, Király (Kosztyu), Uray (Novák B.), Takács (Hatházi), Szenes, Juhász, Kiss (Villás), Kranyik (Böszörményi), Jeles. Edző: Tudja Dávid.

Gól: Juhász (71.).

U14. Kiemelt csoport

Várda Labdarúgó Akadémia–ETO FC Győr 2–1 (1–1)

Várda LA: Székely – Suba, Gyarmati, Szitnik, Helmeczi (Dovbak), Tkacs (Hadházi), Dovganics (Tiscsenko), Kravcsuk (Jurik), Dzsatalov (Száraz), Deniszov, Khizsnjak. Edző: Katona György

Gól: Khizsnjak (6.), Hadházi (61.), illetve Hujber (16.).

Katona György: – Küzdelmes mérkőzésen a győzelmet jobban akaró csapat diadalmaskodott. Játékban még van hová fejlődnünk, gratulálok a csapatnak!

Alapcsoport

Sajóvölgye - Nyíregyháza Spartacus 0-2 (0-2)

Spartacus: Ágoston – Dankó (Tasnádi), Nagy B .(Anda), Papp, Kalló, Túróczi (Lőrincz), Gönczör, Czifra, Varga (Molnár L.), Császár, Csáki (Ferenc). Edző: Deme Attila. Gól: Kalló (15., 39.)

U13. Észak-kelet

Sajóvölgye Focisuli–Várda Labdarúgó Akadémia 0–3

Várda LA: Bódi – Takács, Licz, Simkiv, Povhanics, Kulik, Szpivák, Grica, Kapitány. Csere: Szvisztunov Fedor, Paronai, Popovics. Edző: Oláh Levente.

Oláh Levente: – Amit előzetesen várni lehetett, beigazolódott. Ellenfelünk csak a védekezésre koncentrált, mi pedig próbáltunk a saját játékunkra összpontosítani. Nem játszottunk ma igazán jól, de így is megvoltak a helyzeteink, amiből további gólokat szerezhettünk volna. Az akarati tényező rendben volt, ha a kapu előtt jobban koncentrálunk, nagyobb különbséggel nyerjük meg ezt a mérkőzést.

Eger-Nyíregyháza Spartacus 1-5

Spartacus: Varga - Nagy L., Kicsák, Gál, Kosztyu, Sallai M., Nagy B., Varga, Oláh. Csere: Cservenyák, Barta, Muskóczky, Ferenczi, Hanusi, Ball, Nagy Zs., Jacsó. Edző: Marcsek Zoltán.

Gól: Rüll (62.), illetve Sallai M. (14., 50.), Varga (46.), Barta (67.), Kosztyu (75.). Kiállítva: Cservenyák (59.).

U12.Észak-kelet

Sajóvölgye Focisuli–Várda Labdarúgó Akadémia 0–3

Várda LA: Gyöngyösi - Obsitos, Balogh, Nagy, Szabó, Varga, Koszta, Osztroha, Beresnyák. Csere: Éles, Fráter, Németh, Vaszilykiv, Sztolykó. Edző: Baksa Zoltán.

Gól: Németh (61.), Nagy (56. és 58.).

Baksa Zoltán: – A mérkőzésen végig a mi akaratunk érvényesült, győzelmünk nem forgott veszélyben. Ahogyan eddig is, úgy most is sok labdát juttattunk az ellenfél kapujának előterébe, amiből sikerült szép gólokat szereznünk. Mindenki a megbeszéltek szerint becsülettel tette a dolgát. Gratulálok a csapatnak!

Eger-Nyíregyháza Spartacus 2-3

Spartacus: Veress - Torresan, Prodán, Spekker, Kovács, Szilágyi, Major, Szabó, Sipos. Csere: Hatházi, Nagy, Fodor, Papp, Hengsperger, Czidor. Edző: Nemes Sándor.

Gól: Tózsa (40.), K. Tóth (58.), illetve Sipos (13.), Prodán (34.), Spekker (60.)