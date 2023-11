A Vasas elleni szerdai Magyar Kupa-mérkőzés után vasárnap ismét a fővárosi piros-kékek ellen lép pályára a Kisvárda Master Good SE, ezúttal azonban már bajnoki pontokért. Konkoly Csaba csapata vasárnap már valóban hazai pályán, a Sterbinszky Amália csarnokban fogadja a rétközi együttest.

Mint az ismert a kupamérkőzésen magabiztos, tizenkét gólos különbséggel nyert a Kisvárda és ezzel továbbjutott a sorozat negyedik fordulójába. Józsa Krisztián vezetőedző a lefújás után arról beszélt, hogy a bajnoki mérkőzés egészen más lesz, ezt újfent meg is erősítette.

– A lélektani előny most nálunk van, nem szabad azonban, hogy ez elkényelmesítsen bennünket, nem szabad hátra dőlnünk. Ugyanolyan harcosan kell pályára lépnünk, mint szerdánk. Biztos vagyok benne, hogy a Vasast fűti a visszavágás vágya – mondta a Kisvárda vezetőedzője.

A kupamérkőzést remekül kezdték Szabó Liliék, a hetedik percben már 6-2-es vendégvezetést mutatott a budaörsi eredményjelző tábla.

– Ha koncentrált, stabil védekezésre alapozva sikerül ugyanolyan jól kezdenünk, akkor az megadhatja az alaphangot a folytatásra. Az eddig kevesebbet játszók szerdán bizonyítottak, így optimistán várjuk a találkozót, bár tisztában vagyunk vele, hogy a Vasas otthonában nehéz pontot, vagy pontokat szerezni – zárta Józsa Krisztián.

A csapathoz kapcsolódó hír még, hogy szerdán kihirdette szűkített keretét a világbajnokságra Golovin Vlagyimir, a B-csoportban szereplő magyar válogatott szövetségi kapitánya. A tizennyolcas utazó keretbe helyet kapott a csapat balátlövője, Juhász Gréta is. Nemzeti csapatunk november 20-án kezdi meg a felkészülést Telkiben, november 24-én utazik Hollandiába, ahol két felkészülési mérkőzést játszik a házigazdákkal, majd 28-án érkezik meg Svédországba, a vb helyszínére. A szlovénok szövetségi kapitánya Dragan Adzsics is megnevezte keretét, amelynek tagja a Novak Erin is. A szlovén nemzeti csapat Ljubljanában, a magyarokhoz hasonlóan, november 20-án kezdi meg felkészülését.