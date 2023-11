Tíz férfi és tíz női kategóriában versenyeztek november 18-án és 19-én, szombaton és vasárnap Nyíregyházán a Súlyemelő Országos Bajnokság résztvevői. Összesen tizenhat címvédő nevezett, a helyi NYVSC is több sportolót indított az Atlétikai Centrumban rendezett bajnokságon.

Tökéletes helyszínt biztosítottak

– Korábban is volt már itt országos bajnokság, az pedig a szervezők, Feri Attila és a kollégái munkájának az elismerése, hogy most is Nyíregyháza lehetett a házigazda. Az Atlétikai Centrum építésekor fontos szempont volt, hogy ne csak atléták használhassák, és hogy ideális körülményeket teremthessünk az ehhez hasonló viadalok megszervezésekkor is – mondta a megnyitó során Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.

A verseny kiemelt fontossághal bírt, mivel 2024-ben olimpiát rendeznek, és azok akik eséllyel pályáznak a kvalifikációra, Nyíregyházán is megmutatták magukat.

Letámadással indult az országos bajnokság első napja, tudniillik a délelőtti programban megszerezhető mindhárom arany a debreceni Fiszej SE zsákmánya lett. Nem könnyű a teljes névvel (Fiatalok Szövetsége az Egészséges Jövőért Közhasznú Sport Egyesület) megbirkózni, de illik megemlíteni, hogy a klubot az olimpiai nyolcadik, háromszoros Európa-bajnoki ötödik korábbi súlyemelő, Kecskés Zoltán alapította 2017-ben, egyúttal ő a vezetőedző is. Ahogy tizennyolc éves lánya, Karina (55 kg) és Richter Laura (49 kg) is megvédte címét, míg a legkönnyebbek között (45 kg) a még serdülőkorú, tizenöt esztendős Gercsák Enikő végzett az élen.

Sokatmondó, hogy a tizenhat éves oroszlányi Zolnai Lénárd (61 kg) immár kétszeres felnőttbajnoknak vallhatja magát, és a „nagyok” között az első aranyérmét megszerző Fekécs Noel (egyedüli induló volt 55 kilóban) is csak a nyáron múlt tizenöt. Így fordulhatott elő, hogy a férfiak alsó két és a nők alsó három súlycsoportjában diadalmaskodó öt emelő átlagéletkora tizenhét év, illetve a szombaton megszerezhető tizenegy elsőségből hat a tinédzsereknek jutott. A nap végére Nagy Noel (89 kg) jóvoltából a Kecskeméti TE utolérte a Fiszej SE-t az aranyak számában, a húszéves Árva Cintia (59 kg) sorozatban hatodszor állhatott fel a dobogó tetejére.

Nagy vagy hatalmas különbséggel nyertek az aranyérmesek az országos bajnokság második napján, a férfiaknál végül hárman – Lucz Levente (102 kg), Gyurkovics Ferenc (109 kg) és Nagy Péter (+109 kg) – lépték át a hárommázsás határt, a nőknél ketten – Horváth Laura (76 kg), valamint Mitykó Veronika (87 kg) – jutottak túl a két mázsán.

Miután egy „csomagban” rendezték meg a női 71, 76, 81, 87 és +87 kilósok küzdelmét, amolyan presztízsharcot vívhatott az augusztusi Crossfit Gamesen, vagyis a crossfit nem hivatalos világbajnokságán diadalmaskodó Horváth Laura (76 kg) és a még olimpiai szereplésben bízó Mitykó Veronika (87 kg).

Horvát Laura brillírozott

Horváth szereplésére azért kell külön kitérni, mert 2021-ben feltűnt a súlyemelőszínpadon is, részt vett a moszkvai Eb-n, ám versenye másnapján váratlanul elhagyta az orosz fővárost, amiért Dobos Imre szövetségi elnök fegyelmi eljárást kezdeményezett ellene, versenyzési jogát felfüggesztette. Itt kanyarodunk vissza a jelenhez, merthogy a licencét ez év elején visszakapta, és ő még eltökéltebben, csak azért is hangulatban tért vissza – olyannyira, hogy a márciusi Savaria-kupán 117 kilóra javította a lökés magyar rekordját. Nyíregyházán három hibátlan szakítógyakorlatot mutatott be, és a 114 kilón elhibázott első lökés sem törte meg, sőt javítás helyett rögtön 117 kilóra ment, harmadikra pedig – a kétperces pihenőidőt követően – 120 kilóra srófolta a fogásnemi csúcsot. Teljesítményéről mindet elmond, hogy ugyanúgy 215 kilóig jutott, mint két kategóriával feljebb Mitykó, aki egy kilót javított az egyéni rekordján.

Nagy Péter az örökranglista élén

A férfiaknál tovább „lapozott” Nagy Péter (+109 kg) és Gyurkovics Ferenc (109 kg), előbbi – mindössze egy-egy gyakorlatot bemutatva – a 19., utóbbi a 16. bajnoki címét szerezte meg. Miután ellépett a hajdan 15 aranyat szerző Buronyi László mellől, a negyvennégy éves Gyurkovics immár egyedül áll a Nagy Péter vezette örökranglista második helyén.

Összességében egy kiválóan szervezett országos bajnokságot bonyolítottak le vármegyénkben, amelyről számos média beszámolt, mindamellett, hogy a mai kor igényeinek megfelelően élő stream közvetítésben követhették azt a sportág szerelmesei, na meg, hogy a fiatalok bebizonyították, hogy bőven rejlik potenciál a hazai utánpótlásban.

Súlyemelés: országos bajnokság, Nyíregyháza

Szombat

Nők

45 kg (3 induló)

1. Gercsák Enikő (Fiszej SE, e.: Kecskés Zoltán) 100 (43, 57), 2. Gyuris Lilla (Kecskeméti TE) 94 (40, 54), 3. Kontor Zsuzsanna Tímea (BKV Előre) 93 (44, 49).

49 kg (2)

1. Richter Laura (Fiszej SE, e.: Kecskés Zoltán) 110 (50, 60), 2. Pósa Tamara (Fiszej SE) 108 (45, 63).

55 kg (4)

1. Kecskés Karina (Fiszej SE, e.: Kecskés Zoltán) 169 (75, 94), 2. Garamvölgyi Kasszandra (Békéscsabai SSZSE) 138 (64, 74), 3. Polgár Csillag (Testvériség) 106 (51, 55).

59 kg (7)

1. Árva Cintia (Kecskeméti TE, e.: Bálint Csaba) 162 (70, 92), 2. Kasza Katalin (Testvériség SE) 150 (72, 78), 3. Illés Dóra (BKV Előre) 150 (65, 85).

64 kg (7)

1. Tóth Adrienn (Kecskeméti TE, e.: Bálint Csaba) 165 (75, 90), 2. Füzesi Anna (Nyíregyházi VSC) 150 (70, 80), 3. Rádi Mariann (Oroszlányiak VSK) 136 (61, 75).

Férfiak

55 kg (1 induló)

Bajnok: Fekécs Noel (Békéscsabai SSZSE, edző: Bökfi János) 175 (75, 100).

61 kg (3)

1. Zolnai Lénárd (Oroszlányiak VSK, e.: Bagócs János) 183 (82, 101), 2. Papp Róbert (Szegedi Lelkesedés) 176 (80, 96), 3. Papp Péter (Zalaegerszegi TE SK) 162 (77, 85).

67 kg (7)

1. Ferenczy Dániel (BKV Előre, e.: Nagy Bernadette) 203 (90, 113), 2. Balázs Őrs (Szerencs VSE) 180 (80, 100), 3. Wang De Forest (Szegedi Lelkesedés) 176 (81, 95).

73 kg (8)

1. Újvári Lajos (Testvériség, e.: Magát János) 281 (128, 153), 2. Fenyő Dániel (Tamási Koppány SE) 272 (120, 152), 3. Fekécs Gergő (Békéscsabai SSZSE) 228 (98, 130).

81 kg (7)

1. Fekécs Szilárd (Tatabányai SC, e: Likerecz Attila) 300 (130, 170), 2. Nagy Dániel (Kecskeméti TE) 249 (106, 143), 3. Stavarsz Ádám (Tatabányai SC) 248 (110, 138).

89 kg (9)

1. Nagy Noel (Kecskeméti TE, e.: Bálint Csaba) 267 (122, 145), 2. Törő András (Téglás VSE) 248 (112, 136), 3. Hévízi Tamás (Szegedi Lelkesedés) 247 (112, 135).

Vasárnap

Nők

71 kg (4)

1. Szalai Lili (Baranyai SE, e.: Baranyai János) 199 (90, 109), 2. Nagy Annamária (Baranyai SE) 152 (70, 82), 3. Király Bianka (Abaújszántói VSE) 138 (63, 75).

76 kg (3)

1. Horváth Laura (Szegedi Lelkesedés, e.: Nagy Bernadette) 215 (95, 120 – országos csúcs, régi: 117, Horváth, 2023), 2. Molnár Kinga (Haladás) 147 (60, 87), 3. Buruzs Réka (Győri AC) 130 (62, 68).

81 kg (3)

1. Boros Viktória (Haladás, e.: Márkus Erzsébet) 183 (80, 103), 2. Juhász Anna (MAFC) 160 (75, 85), 3. Fábián Léna (Szerencs SE) 153 (66, 87).

87 kg (2)

1. Mitykó Veronika (Békéscsaba, e.: Bökfi János) 215 (100, 115), 2. Bódis-Szabó Katinka (Fehérvár RC) 152 (67, 85).

+87 kg (2)

1.: Gyürüs Barbara (Haladás, e.: Márkus Ezsébet) 183 (83, 100), 2. Varga Henrietta (Gázláng SE) 157 (70, 87).

Az abszolút versenyben (ROBI-pontok): 1. Horváth Laura (76 kg) 425.84, 2. Szalai Lili (71 kg) 376.64, 3. Kecskés Karina (55 kg) 375.25.

Férfiak

96 kg (7 induló)

1. Nagy Zsolt (Békéscsabai SSZSE, edző: Bökfi János) 284 (128, 156), 2. Dobi Levente (Nyíregyházi VSC) 275 (125, 150), 3. Kocsis Bálint (Kecskeméti TE) 256 (106, 150).

102 kg (5)

1. Lucz Levente (Tatabányai VSC, e.: Likerecz Attila) 315 (140, 175), 2. ifj. Tyukodi András (Kisújszállási SSZSE) 282 (130, 152), 3. Prohászka Kristóf (MAFC) 255 (115, 140).

109 kg (5)

1. Gyurkovics Ferenc (Pécsi SE, e.: Ferenczi József) 335 (155, 180), 2. Kalamár Krisztián (Oroszlányiak VSK) 289 (128, 161), 3. Papp Géza (Haladás VSE) 282 (120, 162).

+109 kg (5)

1. Nagy Péter (Szegedi Lelkesedés, e.: Oláh Imre) 340 (150, 190), 2. Mánomics Gergő (Vállalkozók SE) 285 (125, 160), 3. id. Tyukodi András (Kisújszállási SSZSE) 265 (120, 145).

Az abszolút versenyben (ROBI-pontok): 1. Fekécs Szilárd (81 kg, Tatabánya) 464.06, 2. Újvári Lajos (73 kg), 427.17 3. Gyurkovics Ferenc (105 kg) 419.90.