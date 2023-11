Sem a Kisvárda, sem a Vasas nem a legjobb előjelekkel készülhetett a szerdai, egymás elleni Magyar Kupa mérkőzésre. A fővárosi piros-kékek Kozármislenyben úgy játszottak döntetlent, hogy a hazaiak időntúli hétméterest hibáztak, míg a Kisvárda Master Good SE haza pályán szenvedett vereséget vezetőedzőjük előző csapatától, az Alba Fehérvártól.

A szerdai, a Budaörsön lejátszott kupameccsen már az első percekben látszott, hogy a szabolcsiak magasabb motivációs szinten vetették bele magukat a küzdelembe. Nem mondható azonban, hogy a Vasas félvállról vette volna a találkozót, hiszen a bajnoki mérkőzéseken megszokott kezdőcsapatát küldte a pályára Konkoly Csaba vezetőedző.

– A hazai vereség után nagyon fontos volt nekünk ez a mérkőzés, a játékosok is érezték, hogy a Fehérvár ellen nem úgy játszottunk, ahogy az elvárható tőlünk. Láttam a lányokon, hogy be akarják bizonyítani, hogy annál többre képesek – kezdte a 36-24-re megnyert találkozó értékelését Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője.

A Vasassal ellentétben a kisvárdai szakmai stábja soha nem látott összeállításban kezdte meg a hatvan percet.

– Ez a csapat nem hét játékosból áll és a lányok ezúttal is bizonyították, hogy aki tagja a keretünknek, arra mindig lehet számítani. Teljes mindegy, hogy mikor és mennyi lehetőséget kap, azzal tud élni. Ismét megmutattuk, hogy közösségünknek mekkora ereje van, ha vállvetve egy célért küzd.

Aki pályára lépett, mindenki hozzátette a magáét és aktívan kivette részét a nagy különbségű győzelemből.

– Valóban sok jó egyéni teljesítmény volt, Novak Erin a négy lőtt gólja mellett, jól szolgálta ki társait, valamint jelentős stabilitást adott a védekezésünknek. A mérkőzést végig a kapuban töltő Torda Vanessa, kiemelkedő, 41%-os hatékonysággal védett, Akijama Nacumi hatékonyan használta ki helyzeteit, valamint hibátlanul büntetőzött, Bucsi Lili pedig új lendületet vitt a támadójátékunkba és Makkai Kittitől is szép megoldásokat láthattunk. Ne feledkezzünk meg juniorjainkról sem, Roszoha Ljubov, Nada Micsevszki és Katerina Kocsan is bizonyította, hogy képesek az élvonalban elvárható szinten teljesíteni – zárta Józsa Krisztián. – Ez a siker nem altat el bennünket, tisztában vagyunk azzal, hogy vasárnap, a bajnoki mérkőzésen sokkal nehezebb dolgunk lesz ellenük– tette még hozzá.

Józsa Krisztiánnal ellentétben a Vasas vezetőedzője, Konkoly Csaba nem rejtette véka alá csalódottságát.

– Teljesen alárendelt szerepet játszottunk, a játék minden elemében felülmúltak bennünket. A részcéljaink felét sem sikerült megvalósítani. Az előttünk álló négy napot úgy kell végig dolgoznunk, hogy ennél sokkal nagyobb ellenállást fejtsünk majd ki a Sterbinszky csarnokban. Mélyen a tudásunk alatt teljesítettünk, amire nem vagyunk büszkék, de dolgozunk ugyanúgy tovább.