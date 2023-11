Sűrű az NB I.-es futsalcsapatok programja. A Nyírbátori SC csütörtökön Kecskeméten lépett pályára, míg az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza pénteken otthon játszott.

Hétfőn máris jön a folytatás, ráadásul vármegyénk két élvonalbeli csapata egymással találkozik Nyírbátorban. A mérkőzés igazi rangadónak számít, mivel a két gárda nagy csatákat vívott egymással az elmúlt másfél évben, ráadásul a felsőház határán, az ötödik és a hatodik helyen állnak.

– Két győztes meccs után megyünk a vármegyei rangadóra – vezette fel az összecsapást Lovas Norbert, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Nyírbátorban nehéz nyerni, minden csapat megszenved ott. Hazai pályán nagyon erős az ellenfelünk, viszont nem feltett kézzel megyünk oda. Megpróbálunk csapatként funkcionálni, mint eddig is. Bízom benne, hogy az elmúlt meccseken mutatott formát és hozzáállást visszük tovább és akkor lesz keresnivalónk. A két csapat szerintem azonos erősségű, talán mi picit jobb formában vagyunk jelenleg, de egymás mögött állunk a tabellán, így ki-ki mérkőzésre számítok.

A két csapat legutóbb a harmadik fordulóban találkozott, akkor 3–3-as végeredmény született Nyíregyházán.

– Három nullás vezetésről majdnem kikaptunk. Jó tanulópénz volt a meccs, sokat elemeztünk, hogy miért alakult úgy. Az első félidőben minden értelemben nagyon magas szinten futsaloztunk, viszont a másodikban érthetetlen módon visszaestünk. Ezen már túllépett a csapat – tette hozzá Lovas.

Nyírbátorban is úgy érzik, hogy sokat fejlődtek az augusztusi összecsapás óta, ezért a felkészülés során inkább a nemrég játszott meccsekből indultak ki.

– Az egymás elleni találkozónk tizenegy meccsel ezelőtt volt, ennyi idő alatt fejlődik a csapat, változik a játéka is – mondta el Elek Gergő, a Nyírbátor vezetőedzője. – A Nyíregyháza eleinte centerrel játszott, most nélküle. Hiszem, hogy mi is fejlődtünk, az öt a négyes játékunk például kifejezetten jó volt az elmúlt mérkőzésen, több gólt is szereztünk belőle.

A tréner szavaiból az tűnik ki, hogy a hazaiak kiemelten készülnek az összecsapásra.

– Mindenképp lehet rangadónak nevezni, a mérkőzés kiemelt figyelmet kap Nyírbátorban – árulta el a nyírbátoriak vezetőedzője. – A két csapat pontszámban elég közel van egymáshoz, játékosállományban talán ők rutinosabbak, két külföldijük is van, de lesz két eltiltottjuk (Dávid Richárd és Kovács Róbert – a szerk.). A játékosokat nem kell különösebben motiválni, átérzi a csapat, hogy a szurkolóknak fontos ez a mérkőzés. Megpróbálunk taktikailag maximálisan felkészülni az ellenfélből. Elég közel van egymáshoz a két meccs, mi egy nappal többet pihenhettünk, ami most talán számít. Figyeltünk a regenerációra és két frissítő edzést tartottunk. A legnagyobb problémát az okozza, hogy nem múlt el nyomtalanul a kecskeméti túránk: Sántának össze van varrva a szája, Oroszi és Varga sem egészséges, Hadházi pedig a visszatérő lábfejproblémával küzd. Ettől függetlenül, nem hiszem, hogy bárki is kihagyja a mérkőzést, mindent megteszünk azért, hogy megörvendeztessük a szurkolóinkat!

A találkozót hétfőn 19 órakor játsszák a Nyírbátori Városi Sportcsarnokban.

A bajnokság állása

1. Haladás 13 12 - 1 69-19 36

2. Veszprém 12 8 2 2 50-26 26

3. Berettyóújfalu 13 8 2 3 42-23 26

4. Kecskemét 13 8 2 3 51-35 26

5. Nyíregyháza 14 7 2 5 57-41 23

6. Nyírbátor 13 6 1 6 42-39 19

7. DEAC 13 5 4 4 42-33 19

8. Újpest 13 4 2 7 40-53 14

9. Aramis 13 4 2 7 36-50 14

10. Maglód 13 3 1 9 27-54 10

11. PTE-PEAC 13 2 1 10 17-65 7

12. MFA 13 1 1 11 25-60 4