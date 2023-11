Tizenegy mérkőzésen eleddig mindössze hét pontot gyűjtött a rétközi egylet, amely ezen teljesítménye tudatában a tabella utolsó helyéről várja az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság második szakaszát. Mint arra emlékezhetünk, a Kisvárda a Várkerti Stadion gyepszőnyegének bakteriális fertőzése miatt eddig nagyrészt idegenben szerepelt, ellenben ez a tendencia most megfordul, a soron következő kilenc összecsapásra ugyanis odahaza kerül sor. Az első ellenfél a szintén a tabella hátsó traktusában helyet foglaló Zalaegerszeg lesz.

Megvan az előrelépés esélye

Parázs kis összecsapásra van kilátás, mivel a ZTE mindössze egyetlen ponttal előzi meg a szabolcsi gárdát, tehát egy esetleges siker esetén – persze ehhez szükséges, hogy a tizenegyedik Mezőkövesd ne győzze le a Debrecent – Mátyus János tanítványai elmozdulhatnak a kiesőzónából.

– Elég faramuci helyzetben vagyunk, hiszen az elmúlt időszakban szinte csak idegenben játszottunk – kezdte felvezetését lapunk megkeresésére a Kisvárda vezetőedzője, Mátyus János. – Innentől viszont szép sorjában jönnek a hazai meccsek, ami minden esetben előnyt jelent számunkra. Örülök, hogy sikerült egy jó mérkőzést abszolválnunk a kupába, a hatgólos siker egyrészről önbizalmat ad, másrészről pedig az sem mellékes, hogy bejutottunk a legjobb tizenhat közé.

Három kulcsember is hiányzik

– Sajnos a keretet illetően elég sok a hátráltató tényező, Milos Szpaszics és Jasmin Mesanovic mellett immáron Dominik Kovacic is maródi, de Lucas és Czérna Erik sem százszázalékos. Azt gondolom, hogy a Zalaegerszeg elleni mérkőzésen nagyon sok múlhat, de mégsem tehetünk fel mindent egy lapra. Ha törik ha szakad, ezt a meccset most meg kell nyernünk és ennek érdekében minden követ meg is fogunk mozgatni – zárta gondolatait a tréner.

A Zalaegerszeg a szintén a kiesés elől menekülő Mezőkövesdet verte még október elején, amit a Paks, majd a Kecskemét elleni vereségek követtek.

A Kisvárda sikerét vetítheti elő, hogy a két csapat július 30-i, szezonbeli első találkozóját a Várda nyerte.

Labdarúgás: NB I., 12. forduló

Kisvárda Master Good–ZTE FC, Kisvárda, Várkerti Stadion, szombat, 12.30.

További mérkőzések

Szombat: Puskás Akadémia FC–DVTK, 15.45, Fehérvár FC–Újpest 18.

Vasárnap: Kecskeméti TE–Ferencvárosi TC, 14.45, Paksi FC–MTK, 18.30.