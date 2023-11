Mint az ismert, a Vasas ellen megszakadt a Nyíregyháza Spartacus tizenegy bajnoki mérkőzésből álló veretlenségi sorozata, Tímár Krisztián együttese ezt követően legyőzte a sereghajtó Ajkát és a második helyről várta a vasárnapi Gyirmót elleni mérkőzést. A házigazdák a gyengébb bajnoki rajtot követően az utóbbi öt mérkőzésükön nem kaptak ki, így felkapaszkodtak a nyolcadik helyre. Farkas Bendegúz, Toma György és Baki Ákos eltiltása is lejárt, így mindhárman ott voltak a vendégek kezdőjében. A mély talajú pályán jobban kezdett a Szpari, Myke passza után Géresi lövését fogta Hársfalvi, nem sokkal később Nagy Dominik 20 méteres szabadrúgást hárította Medgyes, majd Myke lőtt mellé kecsegtető helyzetben. A kezdeti dermedtség után magára talált a Gyirmót és a vezetést is megszerezte, a tizenhatoson belül a passzra érkező Adamcsekkel Baki szabálytalankodott, amelyért járt a büntető. Az ítéletet Soltész magabiztosan hajtotta végre. Találatukat követően több veszélyes támadást is vezettek a hazaiak, megduplázni azonban nem sikerült előnyüket. Félóra elteltével egy bedobás után Géresi lőtt a 16-os sarkáról, a felső lécről pattant vissza a labda, így elmaradt az egyenlítés. Ami az egyik oldalon nem sikerült, a másikon igen, kísértetiesen hasonló helyzetből Madarász volt eredményes. Hajtott a Szpari, hogy legalább a szépítés meglegyen az első félidő végére, ehhez Baki állt a legközelebb, aki egy jobbról beívelt szabadrúgást fejelt kapura, a bal alsó sarokba tartó labdát azonban Hársfalvi bravúrral ütötte szögletre. A Gyirmót így megőrizte kétgólos előnyét a folytatásra.

Fordulás után nagy energiákat mozgatott meg a szépítés érdekében a Nyíregyháza, gólt azonban majdnem a hazaiak szereztek ismét. Egy középpályán eladott labdával Madarász indult kapura, senkitől zavartatva azonban nagy helyzetben mellé lőtt. A szünetben beállt Herjeczki változtathatott volna az eredményen, 16 méterről leadott lövése azonban centikkel a kapu fölött hagyta el a játékteret. Pár perccel később aztán meglett a hőn áhított nyíregyházi gól, Herjeczki beadásából Gengeliczki közelről a kapuba pofozta a labdát. Közel fél órája maradt a Szparinak, hogy egyenlítsen és esetleg megfordítsa a találkozót. Nyomott a Nyíregyháza, sorra alakította ki a helyzeteket, Hársfalvi azonban állta a sarat, szögletet követően jól érkezett Baki és közelről a hálóba rúgta a labdát. Majd egy védelmi hibát követően a vezetést is átvette a Szpari, aztán hajrában a négy perce beállt Novák tette biztossá a győzelmet.

Gyirmót–Nyíregyháza Spartacus 2–4 (2–0)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 711 néző, v.: Zierkelbach (Máyer, Kiss). Gyirmót: Hársfalvi – Polgár, Hudák, Szegi, Jova – Kovács M., Kovács D. (Takács, 82.) – Soltész, Madarász (Szőke, 71.), Medgyes – Adamcsek M (Pethő, 71.). Vezetőedző: Tamási Zsolt. Nyíregyháza Spartacus: Fejér – Rjaskó (Kesztyűs, a szünetben), Toma, Gengeliczki – Tamás (Herjeczki, a szünetben), Baki, Nagy B., Farkas B. – Nagy D. (Novák, 83.), Myke (Gresó, 82.). Géresi (Kovácsréti, 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián. Gól: Soltész (13., 11–esből), Madarász (34.), illetve Gengeliczki (62., 77.), Baki (69.), Novák (88.).