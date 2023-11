Ha nem lenne elég nehéz a szezont 1–7-es mérleggel kezdő Hübner Nyíregyháza BS helyzete, most még nehezebbé válik azzal, hogy egymás után két élcsapattal, a MAFC-cal és a Vasassal találkozik.

A Cápák szombat délután az újbudaiak otthonában lépnek pályára. A két csapat sok nagy csatát megvívott egymással az elmúlt években, valamikor a feljutás, máskor az első osztályú tagság megőrzése volt a cél. Az elmúlt tíz évben többnyire a fővárosiak jöttek ki jobban az ütközetekből és mi tagadás, szombaton is ők az esélyesebbek.

A MAFC 6–2-vel indította az idényt, csupán a BGK-tól és a Vasastól kapott ki, a kötelezőnek vélt győzelmeket magabiztosan hozták, az előző fordulóban aztán nagy meglepetésre majdnem buktak, ám Polgárdy Ádám utolsó másodperces kosarával legyőzték a TF-Budapestet 101–100-ra.

Az előbb említett játékos 19,3-as pontátlaggal vezeti csapatát és az egész bajnokságban is a harmadik legeredményesebbnek számít, mellette a center Bordács Somát kell mindenképp megemlíteni, hiszen 12,8 pontja mellett meccsenként 15 lepattanót szed, amivel toronymagasan vezeti a ligát az adott statisztikai kategóriában.

– Fájó vereségeken vagyunk túl, a játékosokkal átbeszéltük a dolgokat és folytattuk a készülést – mondta el Merim Mehmedovic, a nyíregyháziakat irányító szakmai igazgató. – A csapat összetartó. Próbálunk alakítani a taktikán és új elemeket behozni a játékunkba. A MAFC jól áll a tabellán, a szezon előtt be is jelentkezett a bajnoki címre. Találkoztunk velük felkészülési meccsen, ahhoz hasonló nehéz mérkőzésre számítok a bajnokságban is. Nagy harc várható a palánk alatt, ahol a Pápai, Bordács kettős erős a hazaiaknál. Nálunk nagyjából mindenki egészséges és motiváltak vagyunk. Nem a tabellával kell foglalkozni, de győzelmeket kell szereznünk, akkor is, ha most két erős csapattal találkozunk.