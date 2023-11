A második felvonás első pontját is a Nyíregyháza szerezte, Nina Kocics vezérletével próbálta ugyan tartani magát a szabolcsi alakulat, ellenben a CSM blokkmunkájával nem tudtak mit kezdeni. A vendégek zsinórban négy Fatum támadást is hatástalanítottak, így 3:8-nál ismét a játékmegszakításhoz kellett folyamodnia a hazai trénernek. Sajnos az időkérés sem segített, az érdekesen rikító rózsaszínben játszó csapat védőfalát nem tudta áttörni a nyírségi sor, ez pedig egy idő után elbizonytalanította a hazai játékosokat. A két csapat közötti differenciát jól szemléltette, hogy nem kevesebb mint tizennégy szettlabdája volt a játékrész végén a román klubnak, amelyből a másodikat értékesítve el is döntötte a továbbjutás kérdését.

A harmadik játékrész sokkal szorosabban alakult az első kettőnél, bár egy-két ponttal folyamatosan a Bukarest járt előrébb. A hazaiak tíz pont környékéig tudták tartani magukat, ekkor azonban ismét kinyílt az olló, s habár a szett végéhez közeledve még egyszer megpróbált visszazárkózni a Fatum, a CSM-et ezen az estén nem lehetett megszorongatni. Hét mérkőzéslabdája volt a vendégegyletnek, amelyből a másodikat értékesítette is a csapat.

Röplabda: CEV Challenge Kupa, a legjobb 16 közé jutásért

Fatum-Nyíregyháza–CSM Bukarest 0:3 (-17, -11, -18)

Nyíregyháza, Continental Aréna, v.: Radovanovics, Salabashyan.

Nyíregyháza: Jeremics 3, Lászlop 6, Kocics 13, Antivero 4, Carabali 1, Galvao 2. Csere: Tóth (liberó), Szabó 5. Vezetőedző: Tomás Varga.

Bukarest: Evans 5, Diouf 14, Correa 17, Zadorojnai 14, Ikic 8, Sobo 2. Csere: Guimaraes (liberó). Vezetőedző: Marius Vasil Macicasan.

A mérkőzés alakulása: 1. játszma (22 perc): 3:8, 9:16, 15:21, 17:24. 2. játszma (18): 3:8, 6:16, 10:21, 11:24. 3. játszma (21): 6:8, 11:16, 15:21, 18:24.