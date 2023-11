Az elmúlt hétvégén megkezdődtek a küzdelmek a női Extraligában, Hajdúhadházon találkoztak újra a magyar női élvonal csapatai, hogy szombaton és vasárnap lejátsszák a bajnokság első fordulóit. A tömbösített játéknapokon állt ismét asztalhoz a NAC Nyíregyháza is, Dorogi János csapata három mérkőzést játszott.

Mint arról korábban beszámoltunk, az aktuális kiírásban az ismét tizenkét fősre csökkentett mezőny januárig az alapszakaszban küzd meg egymással. Ezután az elért eredmények alapján kettéválik a mezőny, az első hat a felsőházban, míg a mezőny másik fele az alsóházban folytatja a küzdelmeket, az alapszakaszban elért egymás elleni mérkőzések eredményeit pedig magukkal viszik a felek.

A mieink először a Szvitacs Alexát is soraiban tudó Győr ellen álltak asztalhoz és az esélyeknek megfelelően a dunántúli gárda nyert. Csapatunk egyetlen győzelmét Pad Franciska szerezte hazánk első számú serdülő játékosa, Barcsay Sophie ellen, ezen kívül a Laskai Írisz, Adamik Csenge páros nyert egy szettet a Bálint Bernadett, Szvitacs Alexa duó ellen. Második találkozójukon sem termett babér számukra, a Kiskunmajsa ellen két játszma megnyerésére futotta erejükből. Az előzetes esélylatolgatások alapján legnagyobb sanszuk az Ajka ellen volt, a találkozó szoros csatát is hozott. Laskai Írisz két mérkőzését is döntő játszmában veszítette el, az elsőt az olasz Veronica Mosconi ellen, a másodikat Peterman-Varga Tímea ellen, utóbbi ellen mérkőzés labdája is volt.

– Nem túl jó előjelekkel vártuk az első fordulókat, Laskai Írisz és Adamik Csenge betegen vállalták a játékot. A Győr egy nagyon erős csapat, kis szerencsével lehetett volna szorosabb is, de az eredmény tükrözte az erőviszonyokat. A Kiskunmajsa ellen Írisz és Csenge csak párosban játszott, ellenük nem volt esélyünk. Nagy meglepetésünkre az Ajka olasz játékossal erősített, így azért már ők számítottak esélyesebbnek. Három mérkőzés is csak öt szettben dőlt el, ellenük álltunk a legközelebb a győzelemhez – értékelt Dorogi János, a NAC Nyíregyháza edzője.

Folytatás november 18-19-én Győrben, ahol a Budaörs, a Kecskemét és az Erdért lesz a mieink ellenfele.

Eredmények

Győr–NAC Nyíregyháza 6:1

Győzött: Pad.

Kiskunmajsa–NAC Nyíregyháza 7:0

Ajka–NAC Nyíregyháza 5:2

Gy.: Adamik, Fülöp.