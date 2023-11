– Az iskolánk évek óta aktív részese az intézményi Bozsik-programnak. Körülbelül fél éve vetődött fel a gondolat, hogy ha vállaljuk, akkor egyszer meghívhatnak bennünket a válogatott mérkőzésére. Ebben komoly szerepe van Lőrincz Sándornak. Amikor pozitív elbírálásban részesültünk, mindenki nagyon boldog volt – adott választ a miértre Csonka Gábor földrajz-testnevelés szakos tanár. – Az volt a kritérium, hogy 6-9 éves, 140 centiméter alatti diákok legyenek a kiválasztottak. Már az odaúton is izgatottan várták a mérkőzést. Az volt a feladatuk, hogy a pályára kísérjék a montenegróiakat. Az öltözőfolyosón ott lehettem én is, de olyan szigorú a protokoll, hogy nem férkőzhettem közéjük. Ők sem pacsizhattak a magyar válogatott tagjaival, aláírásokat sem gyűjthettek. Viszont megkapták azt a mezt, amit viseltek. Hátborzongató élmény volt a több mint 60 ezer szurkoló buzdítását megélni. A 115-ös szektorban ültünk, kiváló helyről láthattuk a góljainkat. Feldobott mindenkit a foci ünnepe – idézte fel a történteket a még mindig a meccs hatása alatt álló Csonka Gábor, aki elmondta, hogy az iskolájukat az intézményi Bozsik-programban már jól ismerték, többek között részt vettek Telkiben, a nyári fesztiválon. A montenegróiakat kísérő gyerekeknek óriási kincs a most kapott dressz és mindaz, amit átéltek.