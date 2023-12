Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza vezetősége a sikeres, bennmaradással végződött NB I.-es újoncidény után nagyobb terveket szőtt a második szezonra, amihez szükség volt rutinos já­tékosok szerződtetésére. Ennek a projektnek a részeként érkezett Öreglaki Norbert is. A 32 éves szélső több mint tíz éve az élvonalban futsalozik, Magyar Kupa-győztes, ­kétszeres bajnoki bronzérmes és sokszor válogatott. Ilyen múlttal talán meglepő, hogy topcsapatok után egy feltörekvő gárdához szerződött.

– Lovas Norbert azzal keresett meg nyáron, hogy ütőképes, jó csapat formálódik – emlékezett vissza a rutinos játékos. – Nem volt egyszerű a döntés, de találkoztam személyesen Hepp Tamás elnökkel is, aki olyan pozitív jövőképet vázolt fel, amivel kapcsolatban úgy éreztem, jó döntést hozok, ha belevágok. Rutinos játékosként vezérszerepet szántak nekem, már a kezdetektől éreztem a bizalmat, ami nekem nagyon fontos, elég nagy löketet adott, hogy igent mondjak. Magammal szemben az volt az elvárásom, hogy minél többet játsszak, élvezzem a játékot és a lehető legjobb tudásommal, valamint gólokkal, gólpasszokkal, szerelésekkel segítsem a csapatot.

A nagy várakozásokhoz képest picit döcögősen indult a Stúdió szezonja, ám az utóbbi hetekben szárnyal a csapat, miként Öreglaki is egyre felszabadultabban játszik – tizenkét góljából hetet az előző hat mérkőzésen szerzett.

– Mivel új csapat formálódott, nekem is alkalmazkodnom kellett – válaszolt arra, minek köszönhető a formajavulás. – A sok edzésnek köszönhetően egyre jobban összeszokott a csapat, ami nekem is könnyebbséget okozott. Volt ugyan hullámvölgyünk, két-három mérkőzésünk rosszabbul sikerült korábban, de sok beszélgetéssel, videózással kilábaltunk ebből. Elkaptuk a fonalat, az utóbbi hetekben nekem és a csapatnak is nagyon jól megy a játék, ami remélem, sokáig kitart. Ismételni tudom magam, fontos, hogy a vezetőség és a szakmai stáb részéről is érzem a bizalmat, így az önbizalmam is a helyén van.

A Nyíregyháza ebben az idényben a topcsapatokkal is felveszi a versenyt, elég csak a Haladás és a Veszprém legyőzését említeni. Jó meccsekből ezeken is kívül is akad, kérdés, melyik volt a kedvence a korábbi gólkirálynak.

– A regnáló bajnokot mindig jó legyőzni, így a Haladás elleni hazai sikert mindenképpen ide venném, az Újpest ellenit is mondhatom, mert szenzációsan játszott a csapat mind támadásban, mind védekezésben – összegzett. – A mostani, Veszprém elleni meccs is idetartozik, hiszen igazi rangadót nyertünk. Személy szerint jó volt játszani a keleti „el Clássicón” is, azok után, hogy játszottam korábban nyugatit és fővárosit is!

A nyíregyháziak jelenleg harmadik helyen állnak, igaz, a Kecskemét és a Veszprém úgy szerzett eddig ugyanannyi pontot, hogy kevesebb meccset játszott. Mindenesetre az utánuk következő DEAC és a Nyírbátor már kilenc, illetve tíz pontos lemaradásban van, ami a felsőházért folytatott harcban megnyugtatónak tűnik.

– Az elsődleges célunk egyértelműen az, hogy felsőházba kerüljünk, ami teljesen reális elvárás – beszélt a célokról Öreglaki. – Most már viszont nem akarunk ezzel megelégedni, azon vagyunk, hogy minél jobb pozícióban kerüljünk az első hatba. Ehhez lépésről lépésre kell haladnunk, ugyanúgy kell felkészülni minden meccsre. Ha sikerülne megnyerni még az idei két meccsünket, akkor jó helyzetből várhatnánk az alapszakasz utolsó négy fordulóját.

A Stúdió decemberben a DEAC-cal és a Magyar Futsal Akadémiával találkozik még, mindkét meccset hazai pályán játssza.