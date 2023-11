– Először az Aquatics Úszásoktató és Vízilabda SC (Miskolc) csapata ellen ugrottak vízbe a fiúk, ahol nagyon kemény letámadással és szép játékkal tudtak helyt állni. Ez a kemény munka, amit beletettek a játékba, már az első félidőben meglátszódott, ugyanis 10-1-es vezetéssel fordulhattunk a 3. negyedre. A csapatunk nagy részét 2012-es születésű játékosok alkotják de 2013-as és 2014-es születésű játékosok is helyet kaptak a csapatban, akik gólokkal tudták meghálálni az edzői bizalmat! A mérkőzést végül 12-4-re sikerült megnyernünk. A második meccsünket Tigra-Zf-Eger csapata ellen játszottuk, ahol az első negyedben még versenyben voltunk, de sajnos kijött a fáradtság a folytatásban. Bár nem sikerült győztesként elhagyni a medencét, de jó volt azt látni, hogy még az utolsó negyedben is fel tudták szívni annyira magukat a fiúk, hogy szépíteni tudtak az eredményen. Két nagyon tanulságos meccset tudtunk játszani, amiből tudhatjuk, hogy van keresnivalónk itt a továbbiakban is , de még kemény munka áll előttünk a következő fordulóig. Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok is megtekintette a meccseket, aki elismerően nyilatkozott a bajnokságban játszó gyerekekről – tájékoztatott portálunkat Rudik Máté az AQUA SE gyermek csapat edzője.