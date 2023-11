Hosszú idegenbeli túrát még hosszabb utazás követ. Mint ismert a Nyíregyháza Spartacus szerdán Dunaföldváron szerepelt a Magyar Kupában és győzelmével kiharcolta a legjobb tizenhat közé jutást. Hétvégén már a bajnokságban, a Gyirmót vendégeként vár a következő feladat a Szparira. Noha az idő szűkös, a piros-kékek így is kész állapotban lesznek vasárnapra.

– Mérkőzés-elemzésekkel, kiértékelésekkel és regenerációval telnek a két találkozó közötti napok – árulta el lapunknak Tímár Krisztián, a nyíregyháziak vezetőedzője. – Próbálunk a lehető legjobban felkészülni a következő ellenfélre. Sűrű a program, a játékosokkal sokat beszélgetünk az ellenfélről és a saját játékunkról is annak érdekében, hogy továbbra is sikeresek maradjunk.

A mester dolgát valamelyest megkönnyíti, hogy az előző fordulóban eltiltottak visszatérnek és immáron kevesebb sérült játékosa van a csapatnak, mint az elmúlt hetekben.

– Egy-két játékos ugyan visszatért, azt azért hozzá kell tenni, hogy kell még nekik idő, hogy utolérjék magukat erőnlétben és formába lendüljenek. De nem panaszkodom, valóban nagyobb a merítési lehetőségem. Megpróbáljuk a lehető legjobb csapatunkat felküldeni a Gyirmót ellen, hogy sikeresek legyünk hétvégén is – tette hozzá a tréner.

Az ellenfél gyengébben kezdte a bajnokságot, a kilencedik fordulóig kellett várni az első győzelmére, azóta viszont nem kapott ki. Árnyalja a képet, hogy a tabella második feléhez tartozó Ajkát, a Siófokot, a BVSC-t és a Csákvárt verte meg, igaz, jelenlegi forma alapján a kozármislenyi döntetlen megsüvegelendő eredménynek számít.

– Figyeltük a Gyirmótot, korábban is jó focit játszott, jó kerete volt eddig is, ám a mérkőzéseken rosszul jött ki a fordulópontokból, így kevésbé jött az eredmény, ami talán frusztráltabbá tette a csapatot, de nem tudhatjuk a részleteket – mondta el az edző. – Az biztos, hogy jelenleg felszabadultan, bátran fociznak, labdabirtokláson alapuló játékra törekednek, az utóbbi időben jöttek az eredmények is, ami önbizalmat adott nekik.

A találkozót vasárnap 13 órakor rendezik az ALCUFER Stadionban. Ez lesz a két csapat 12. egymás elleni mérkőzése, négyszer a Szpari, háromszor a Gyirmót nyert idáig.

Labdarúgás: NB II., 14. forduló

Gyirmót FC Győr–Nyíregyháza Spartacus, Győr, vasárnap, 13.

További mérkőzések: BVSC-Zugló–Kozármisleny, Kazincbarcika–Haladás, Pécs–ETO FC Győr, Mosonmagyaróvár–Soroksár, Csákvár–Siófok, Ajka–Tiszakécske, Szeged–Budafok, Vasas–Honvéd.