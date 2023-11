A három forduló után hibátlan Nyíregyháza a nyeretlen Kaposvárhoz utazott a női röplabda Extraliga negyedik fordulójában. Tomás Varga a szokásos kezdőcsapatát küldte pályára, ami a hazaiak hibáit kihasználva korán előnybe is került. A hálónál jobbak voltak a nyíregyháziak, akik a kisebb hullámvölgyet is elbírták az első szettben, ugyanis Nina Kocics és Asly Antivero átlendítette azon a csapatot. A mieink irányítottak, ám sokszor nem tudták ponttal befejezni az akcióikat, így zárkózott a Kaposvár. A végjátékot ezzel együtt is a Fatum várhatta jobb helyzetben és a harmadik szettlabdából előnybe került. 0:1

A fordulást követően határozottabban röplabdáztak Dias Da Silváék. A vendégek kapaszkodtak ugyan, de az egész szettet a KNRC uralta. 1:1

A nyíregyháziak kicsit szétestek, a harmadik játszma elején két ászt is végignéztek, úgy tűnt, egy ritmussal rendre lemaradtak a kaposvári akciókról. Hirtelen aztán megtáltosodtak a nyírségiek, többször is pontot érően sáncoltak, amiben fontos szerepe volt a játékba jól beszálló Valerin Carabali. Az egyik oldalon Szedmák Réka, a másikon az említett kolumbiai center és Lászlop Alexandra is remekül röplabdázott. Izgalmasan alakult a játszma vége, amit a mieink bírtak jobban. Szabó Lili és Kocics pontjaival egyenlített a Fatum, hibázott a Kaposvár, majd Szabó ászt nyitott, lezárva ezzel a játékrészt. 1:2

Kocics vezetésével, Szabó pontjaival és Tóth Fruzsina jó védekezéseivel közel tökéletesen kezdett a Nyíregyháza (3:10), viszont hazai időkérés után a Kaposvár minden ütése bejött és állva hagyta ellenfelét. Ekkor visszajött Antivero, aki azonnal pontot szerzett, majd Lászlop is eredményes volt, ám a vezetés csak pillanatokig tartott. Újabb fordítás után Ivana Jeremicsék érték el előbb a 20 pontot, mindez azonban mit sem ért, jöhetett a döntőszett. 2:2

Itt sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok. A Fatumnál eloszlottak a pontok, a Kaposvárnál elsősorban Da Silva volt megállíthatatlan. Kocics pontja után nyíregyházi előnnyel cseréltek térfelet a csapatok, de a KNRC újítani tudott. Véleményes, hogy 12:11-nél bent volt-e a somogyiak nyitása, mindenesetre időkérés közben csillapodhattak volna a kedélyek, csakhogy már a rövid szünet sem segített a csapaton. 3:2

A Fatum-Nyíregyháza három bajnoki győzelem után elveszítette veretlenségét, ám egy pontot elhozott Kaposvárról.

Röplabda: női Extraliga, 4. forduló

Kaposvár–Fatum-Nyíregyháza 3:2 (-23, 17, -23, 21, 11)

Kaposvár Aréna, v.: Szabó, Tillmann.

Kaposvár: Szedmák 23, Tóth-Bodovics 2, Da Silva 20, Hurst 21, Vilvert 13, Martin 4. Csere: Parker, Rády (liberók), Godó 1, Lima 2, Radnai 2, Maiorano. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Nyíregyháza: Galvao 7, Jeremics 12, Lászlop 10, Kocics 20, Antivero 7, Földi 2. Csere: Tóth (liberó), Szabó 8, Carabali 8. Vezetőedző: Tomás Varga.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (25 perc): 1:4, 3:6, 6:10, 11:10, 13:15, 14:19, 20:21, 21:24. 2. játszma (22): 3:2, 8:4, 8:7, 12:8, 16:11, 19:15, 24:17. 3. játszma (26): 6:1, 7:5, 7:12, 14:13, 14:17, 19:18, 21:21, 23:21, 23:24. 4. játszma (25): 0:4, 1:6, 3:10, 12:10, 13:13, 16:14, 19:16, 19:20, 23:20, 24:21. 5. játszma (14): 0:1, 2:2, 5:5, 7:8, 10:10, 14:11.