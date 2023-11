Hét évvel ezelőtt, az UVSE-vel közösen indította el az Aqua SE a „Példaképek közelről” eseménysorozatát, amelynek első vendége Benedek Tibor volt, de megfordult itt többek között Gangl Edina, Keszthelyi Nagy Rita, Dr. Szabó Tünde és Märcz Tamás is. Áprilisban pedig Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző, valamint a nemzet sportolója, Vaskuti István ugyancsak olimpiai aranyérmes kenus látogatott vármegyénkbe.

A program folytatásaként csütörtökön Jónyer István négyszeres világbajnok, négyszeres Európa bajnok, 14-szeres magyar bajnok asztaliteniszező, valamint Dr. Faragó Tamás olimpiai bajnok, világbajnok, kétszeres Európa bajnok vízilabdázó, a Nemzet Sportolója látogatott el az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumba, majd a Kodály Zoltán Általános Iskolába.

A Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagjai a zsúfolásig megtelt termekben beszéltek pályafutásukról, kiemelve sikereiket, de kudarcaikat sem hallgatták. Mindketten megemlítették, hogy az élsport bizony lemondásokkal jár, de egy-egy győzelem pillanatok alatt kárpótolta őket mindenért. Abban is egyetértettek, hogy a rendszeres sport fegyelemre, kitartásra és rendszerességre tanította őket, amelynek a civil életben is hasznát vették.

– Szerencsére sok meghívást kapok és ezeknek mindig szívesen teszek eleget – mondta Jónyer István. – Nekem nem adatott meg, hogy szerepeljek olimpián, de így is teljesnek érzem a pályafutásomat, tizenöt évig voltam válogatott, ez idő alatt közel négyszáz alkalommal ölthettem magamra a nemzeti mezt, ez a maga nemében világcsúcs. Ha kellett még betegen is játszottam. Soha nem felejtem el, mikor legyőztük a szovjeteket, egy hónapig mindenki megállított az utcán és puszit adott – nosztalgiázott az asztalitenisz legenda.

Jövőre olimpiát rendeznek, ezzel kapcsolatban Jónyer István elmondta, hogy örülne, ha pár kvótát szereznénk a párizsi játékokra, erre véleménye szerint jó eséllyel pályázik a nyírbátori Majoros Bence, akinek figyelemmel kíséri pályafutását.

– A vízilabdát jobb csinálni, mint nézni. Továbbra is népszerű a sportágunk, ahol mindenki azért kezdi el, hogy olimpiai bajnok legyen, ez az igény az eredményes és gazdag hagyományainkból táplálkozik. Mindig azt mondom a szülőknek, akinek a fia elkezdi a vízilabdát, hogy nem biztos, hogy olimpiai bajnok lesz belőle, de azt garantálom, hogy lesz barátnője – tréfálkozott Faragó Tamás.

Töretlen népszerűségnek örvend a ”Példaképek közelről” sorozat.

– Mi sem gondoltuk, hogy amikor Benedek Tiborral 2017-ben elindítottuk a programot, annak ekkora sikere lesz. Pazonyi György olimpia kutatóval ma már nem csak a vízilabdához kapcsolódva hívunk vendégeket, hanem más sportágban sikeres bajnokok is megtisztelnek minket, hogy példát mutassanak a fiataloknak – mondta Szakács Roland, az Aqua SE elnöke.