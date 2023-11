Véget ért a debreceni rendezésű XIX. Rövidpályás Úszó Országos Bajnokság. A magyar úszósport szerelmesei megannyi honi sztárnak drukkolhattak, akik nem is okoztak csalódást, több országos csúcs is megdőlt a négynapos megmérettetésen.

Vármegyénk szempontjából örömteli, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum és a Bátori Sárkány Úszóegyesület versenyzőinek is lehetett szorítani a Debreceni Sportuszodában. Közülük legjobban – ahogy várható volt – Sztankovics Anna, a Nyíregyházi Sportcentrum sokszoros bajnok klasszisa szerepelt, aki 50 m mellen megvédte bajnoki címét, mellette Barna Bianka Dorottya 200 m mellen ezüstérmet szerzett.

– Az előzetes várakozásoknak megfelelően szerepeltünk – summázott röviden Urbin Tamás, a Nyíregyházi Sportcentrum úszószakágának vezetője.

– Sztankovics Anna 50 mellen megvédte címét, betegsége miatt azonban elmaradt a legjobbjától, 100 mellen ugyan negyedik lett, de a délelőtt úszott idején a döntőben tudott javítani, 50 gyorson viszont mind helyezésben, mind az elért időeredményben kicsit elmaradt a várakozásoktól. A jövőben viszont ezt tekinti fő számának, hiszen ez szerepel az olimpia programjában. Ami a fiatalokat illeti, Barna Bianka Dorottya 200 mellen megközelítette egyéni legjobbját, ami jó jel a decemberi korosztályos verseny előtt. Az elsőéves ifjúságiaknak, Lénárt Eszternek, Barkóczi Rolandnak és Molnár Kittinek jó erőpróba volt ez a korosztályos országos bajnokság előtt, nekik ez lesz a fő versenyük. 4x100-as gyorsváltónknak nem sikerült a döntőbe verekednie magát, a 11. helyen végzett. Innen és az egyéni versenyekből is hiányzott Hatházi Dóra, akit amerikai egyetemi elfoglaltsága miatt kellett nélkülöznünk – zárta Urbin Tamás.



Antal Dávid

A nyírbátori egyesület négy fiatal versenyzővel vett részt a megméretésen, közülük Antal Dávid szerepelt a legjobban, a 15 éves ifjú tehetség elképesztő időt úszott a felnőttek között. Egyéni csúcsát megjavítva negyedikként csapott célba a 200 m pillangó B döntőjében, ideje mindössze 14 századdal maradt el Biczó Bence 2008-ban úszott korosztályos országos csúcsától.

– Elégedett vagyok versenyzőink teljesítményével, nekünk ez egy jó alkalom volt, hogy felkészüljünk a korosztályos országos bajnokságra. A gyerekek élvezték a verseny minden napját, többen B döntőt úsztak, ahol mindenki megdöntötte egyéni legjobbját – értékelt Kaliba Viktor, a Bátori Sárkány Úszóegyesület edzője.