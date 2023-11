Két bajnoki vereséget követően csütörtökön a Vasas Óbuda vendégeként folytatja szerelést a sorozatban a Fatum-Nyíregyháza. Az idén és tavaly minden magyar versenysorozatban aranyérmes, története során először alanyi jogon Bajnokok Ligája-főtáblás óbudaiaknál az idénynyitó sajtótájékoztatón elhangzott: egyértelműen a címvédés a cél mindkét hazai fronton. Az együttes játékoskerete ezúttal sem változott jelentősen, az előző két idényben sikert sikerre halmozó mag együtt maradt. Három magyar válogatott röplabdázó mellett az óbudaiak ukrán légiósai ugyanakkor távoztak, őket saját nevelésű fiatalok mellett a szintén válogatott Gyimes-Capet Zsófiával, valamint a többi között kétszeres BL-győztes feladóval, a török Buket Gülübay-jal pótolta a klub.

A fővárosiak felkészülése nem volt zökkenőmentes, mert bár a barátságos meccseiket egy kivételtől eltekintve megnyerték, több sérülés is hátráltatta őket, ráadásul Jannisz Atanaszopulosz vezetőedző cseh válogatottbeli kötelezettségei miatt csak október elején csatlakozott a közös munkához. Ez azonban láthatóan nem okozott problémát a rutinos együttesnek.

Eddigi szereplésük alapján ebben a szezonban is nehéz lesz megtörni hegemóniájukat. Ugyan a Bajnokok Ligájában mindkét mérkőzésüket elveszítették, a bajnokságban azonban még öt kör után hibátlanok, egy-egy játszmát csupán a Kaposvár, az UTE, valamint a MÁV Előre volt képes ellenük nyerni. A hírek szerint a görög szakembernek a csütörtöki mérkőzésen valószínű nélkülöznie kell az idényben eddig legeredményesebb játékosát, Taylor Bannistert.

Ami a nyírségieket illeti, jól kezdték a szezont, hiszen amellett, hogy mentek egy kört a Challenge Kupában – később aztán a román CSM Bukarest ellen kettős vereséggel búcsúztak –, a szezonnyitón aratott 3-1-es sikerükkel mindhárom pontot elhozták Békéscsabáról. Tomás Varga együttese ezt követően sokáig őrizte a veretlenségét, de a legutóbbi két bajnokin egyaránt alulmaradt: Kaposváron, illetve odahaza az Újpesttől is 3-2-re kapott ki, így minden bizonnyal fűti a játékosokat a bizonyítási vágy.

– Volt egy kis szünetünk, mindenki ki tudta magát pihenni, ez a héten az edzésmunkában is visszaköszönt, a játékosok nagyobb lendülettel vetették bele magukat a gyakorlatokba. Az elmúlt hetek sűrű programja felszínre hozott olyan dolgokat, amelyeket meg kellett oldanunk. Bízom benne, hogy ez már a Vasas ellen is látható lesz a pályán – fogalmazott Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője. – Szeretnénk meglepetést okozni, mint az első körben – utalt a szakember a Békéscsaba elleni bravúrra. Hozzátette azonban, hogy nehéz dolguk lesz, mert a Vasas nagyon stabil játékra képes. – Ha felül tudunk emelkedni gondjainkon és saját játékunkra tudunk koncentrálni, akkor képesek lehetünk a meglepetésre – zárta Tomás Varga.

A találkozót 20 órától az M4 csatorna élőben közvetíti.

Az óbudai együttes honlapjának tanúsága szerint a Fatum elleni összecsapást az év hátralévő részének három legfontosabb mérkőzése között tartják számon. A Nyíregyháza elleni mérkőzés után Érden a Marica Plovdiv elleni Bajnokok Ligája csoportmeccs következik, majd a Békéscsaba vendége lesz Jannisz Atanaszopulosz együttese.

A Fatum-Nyíregyházához kapcsolódó hír még, hogy kialakult a legjobb nyolc mezőnye a női Magyar Kupában, Tóth Fruzsináék a Diósgyőr ellen játszanak a folytatásban. Egy párharcot leszámítva oda-visszavágós rendszerben dől majd el a továbbjutás. Az odavágót december 9-én Diósgyőrben, míg a visszavágót január 10-én Nyíregyházán rendezik. A továbbjutó az elődöntőben a Szent Benedek-Békéscsaba párharc győztesével találkozik.