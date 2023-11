A Kisvárda Master Good SE remekül kezdte a mérkőzést október 25-én az Elek Gyula Arénában a Ferencváros vendégeként, Bucsi Lili és Juhász Gréta góljaira csak Klujber Katrin tudott válaszolni, így a 4. perc elején 2-1-es kisvárdai vezetést mutatott az eredményjelző tábla. Aztán megtörtént a baj.

– Simon Petra passzát lefülelte Bucsi Lili, majd mindketten megindultunk, én voltam előrébb, így Lili passzolt. Egyedül vezettem kapura a labdát, beugrottam a hatos fölé, ellőttem a labdát, majd a talajra érkezéskor éreztem, hogy bebillent a bal térdem, erősfájdalmat éreztem, sejtettem, hogy nagy a baj – idézte fel a szerencsétlen esetet Sápi Gréta, a Kisvárda beállója.

Társai rögtön odaszaladtak hozzá, először Karnik Szabina érkezett, majd Bucsi Lili, Mérai Maja és Akijama Nacumi, valamint a csapat gyúrója, Doka István, aki rögtön elkezdte jegelni a sérült térdet. Percekig állt a játék, Sápi Grétát hordágyon vitték le a pályáról.

– A pálya mellett megnyugtattak a mentősök, hogy szerintük nem súlyos a sérülésem, jó volt hinni nekik, de éreztem, hogy komolyabb a baj. Aztán még ott a pesti kórházban is megvizsgáltak, majd Kisvárdán elvégezték az MR vizsgálatot, amely sajnos megállapította, hogy elszakadt a bal térdemben az elülső keresztszalagom – mondta Sápi Gréta.

A játékost múlt héten megműtötték, előtte azonban már gyógytornázott, game ready terápián vett részt, hogy teljesen ne épüljön le a lába. A műtétet egy budapesti magánklinikán végezték, Gréta pedig elkezdte a hosszadalmas rehabilitációját. Jelenleg otthon lábadozik, jövő héten utazik varratszedésre.

– Amit tudok, minden megteszek a mielőbbi felépülésért, jegeljük a térdemet, használom a game ready-t és kaptam egy mozgató gépet is. Tudom, hogy ez egy hosszú folyamat lesz és nem szabad türelmetlennek lennem, napról napra, apró lépésekkel kell haladnom a felépülésem felé. Tisztában vagyok vele, hogy mi vár rám, a családban sajnos már volt egy ilyen sérülés, ikertestvéremnek, Boginak 2021-ben pont ugyanilyen sérülése volt, így hasznos tanácsokkal tud ellátni. A család mellett a csapattársaim is folyamatosan tartják bennem a lelket, biztatnak, bátorítanak. Napjaim egyelőre a túlélésről szólnak, pihenek és várom, hogy enyhüljön a fájdalom.

A játékos azt is elmondta, hogy természetesen folyamatosan nézi a csapat mérkőzéseit, a legnehezebben azt éli meg, hogy tehetetlen és nem tud segíteni.

– Bízom benne, hogy a nyári felkészülésbe már be tudok kapcsolódni és a következő szezonban már teljes értékű játékosként tudom segíteni a csapatnak. Az elkövetkező időszakba pedig drukkolok a válogatottnak, különösen Juhász Grétinek, de szorítok Erinnek (Novak Erin a Kisvárda szlovén válogatott játékosa – a szerk.) és Akinak (Akijama Nacumi, a Kisvárda japán válogatott játékosa – a szerk.), hogy minél jobban sikerüljön nekik is a torna.