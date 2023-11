A Hübner Nyíregyháza BS egy ötös kezdés és edzőváltás után várja a férfi kosárlabda NB I/B következő fordulóját. A Cápáknak minél hamarabb össze kell szedniük magukat, ebben Merim Mehmedovic szakmai igazgatónak immáron megbízott vezetőedzőként lesz nagy munkája.

– A csapat eddig is jól dolgozott, de nem jött ki a lépés, valamiért nem jöttek az eredmények, amit vártunk – mondta el a szakember. – Azt tudtuk a szezon előtt is, hogy nem gyenge a Piros-csoport, nagyon sok erős csapat van, amely vagy összeszokott, vagy jól igazolt nyáron. Nincsenek előre lefutott meccsek, születnek meglepetések. Mi teljesen új keretet alakítottunk ki, a külföldi játékosunk is később csatlakozott be a munkába, kevés volt az idő, hogy mindenre felkészüljünk, és hogy teljesen összeálljon a játékunk. Ez már a múlt. Szerencsére szakmai igazgatóként is végig Ákos mellett voltam, így beleláttam a munkába, egyáltalán nem ismeretlen számomra a csapat, emiatt zökkenőmentes volt az átmenet. A munka a legfontosabb. Látjuk, hogy miket rontottunk el az első fordulókban, azokon igyekszünk javítani és alakítani a stílusunkon, valamint maximálisan kihasználni a játékosaink erősségeit.

Szombaton 17 órakor a BKG ellen kellene javítani a Continental Arénában. A Blue Sharks 2021-ben a szigetszentmiklósiak ellen vívott végletekig kiélezett csatát a feljutásért. A ellenfél most is élcsapatnak számít, öt győzelem mellett csupán egy vereséget szenvedett el, azt is két ponttal, a hat forduló után veretlen Vasastól.

Játékukat alapjaiban meghatározza a Nagy testvérek szereplése. Botond 27.2 pontot átlagol, 5.5 lepattanót, 6.3 gólpasszt tesz a közösbe, valamint meccsenként közel kilenc személyi hibát harcol ki, míg Benedek átlagban szerzett 11 dobott pont mellett 9.2 gólpasszt oszt ki és leszed 4.2 lepattanót. Ők ketten rendre végigjátsszák a meccseket. A két hátvéd mellett a több poszton bevethető légiósra, Jake Newmanre kell nagyon figyelni, a kanadai ugyanis 15.2 ponttal csapata második legeredményesebb játékosa.

– A következő négy fordulóban nagyon erős csapatok ellen játszunk, rögtön az első meccsen kellemetlen ellenfelet fogadunk – tette hozzá Mehmedovic. – Sok csatát megéltem már a BKG edzője ellen, remekül összerakott egy szisztémát, ami jól működik, ezt az eredmények is bizonyítják. Nem lesz könnyű mérkőzés, persze egyik sem az a bajnokságban. Az fog dönteni szombaton, hogy mentálisan mennyire vagyunk képesek félretenni az eddigi rossz eredményeket. A srácok jól dolgoztak, mindent megtesznek a győzelemért.