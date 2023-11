Idén nyáron a Lengyelországban megrendezett Európa Játékokon Kovács Richárd 63.5 kilogrammban bronzérmet szerzett, ezzel pedig kvalifikálta magát a jövő évi párizsi olimpiára. A nyíregyházi ökölvívó útja hosszú és rögös volt az ötkarikás játékokig.

A sportot választotta

– A bátyáim unszolására kerültem le a terembe Máriapócson, majd nyolcévesen vett át Nagy Lajos, akivel azóta is készülök – mondta el a Hír TV megkeresésére Kovács Richárd. – A felnőttek között jóval eredményesebb a pályafutásom, mint amilyen utánpótláskorúként volt. Ahogy betöltöttem a tizennyolcadik életévemet meg kellett hoznom a döntést, hogy a sportkarriert vagy a szórakozást választom. Én előbbi mellett döntöttem, amit azóta sem bántam meg. A sport mellett a tanulmányaimra is nagy hangsúlyt fektettem, már gyerekként elhatároztam, hogy diplomát szerzek, hogy ezzel előrébb jussak az életben. Örülök, hogy testnevelő tanárként példát tudok mutatni a gyerekeknek az iskolában.

Felnőtt Eb bronzérmesünk az idei évben még a civil szakmájában is tevékenykedik, januártól azonban már csak az olimpiára való felkészülésre fókuszál.

A cél az olimpiai érem

– Elérkeztem a karrierem egy szakaszához, de még nem ez a vég, éppen ezért döntöttem úgy, hogy januártól mindent feláldozva csakis az olimpiára fókuszálok. A célom, hogy érmet tudjak szerezni, ezért küzdök, ezúttal is a fiamnak akarok bizonyítani, mint ahogyan az Európa Játékokon is megtettem. Nehéznek ígérkezik a jövő év eleje, így mindent meg kell tennem azért, hogy tökéletesen alakuljon a programom, ebben pedig ezúttal is számíthatok a családom és az edzőm támogatására. Az ökölvívás egy komplex sport, nagyon egyben kell lenni az olimpián, hogy összejöhessen az érem.

Élete legjobbját kell nyújtania

Kovács Richárd edzője, Nagy Lajos úgy érzi, hogy tanítványa készen áll arra, hogy Párizsban élete legjobbját nyújtsa, ami a mester szerint is elegendő lehet az éremszerzéshez.

– Nem hinném, hogy nagyképű kijelentés lenne az, hogy egyértelműen éremért megyünk Párizsba – vélekedett a tréner. – Úgy vélem, hogy Ricsiben mindent adottság megvan ahhoz, hogy élete csúcsteljesítményét nyújtsa. Óvatosnak kell lenni, hiszen az olimpia légköre sokakat megbabonázott már. Amennyiben ezt ki tudjuk zárni, akkor komoly dolgokat érhetünk el Franciaországban.