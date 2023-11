Az eddigi eredmények alapján nem a Blue Sharks számított esélyesnek szombaton a Gabányi László Sportcsarnokban, de abban bízhattunk, hogy éppen a bajnokesélyes MAFC elleni bravúrgyőzelem adhatna nagy lendületet a folytatásra.

Jó védekezésekkel kezdtek a Cápák, de sajnos gyorsan gyűltek a személyi hibák is, ami megnehezítette a vendégek dolgát. Kezdetben Völgyi Marcell volt felelős a pontokért, sokáig fej fej mellett haladtak a csapatok. Már az első negyedben bemutatkozott a nyíregyháziaknál egy új játékos, a fiatal szabálynak is megfelelő Glatz Soma, aki nem sokkal beállása után egy hármassal köszönt be. Jól szállt be Tarján Izsák is, és rövidesen Sioeli „Joel” Vaiangina is elkapta a fonalat, a légiós tökéletes dobómutatóval tíz pontig jutott tíz perc alatt, vezetésével a Hübner előnnyel zárta az első negyedet.

A második játékrészt lassan indították a mieink, a MAFC 10–3-mas futással ellépett öt ponttal, erre reagálva időt kért Merim Mehmedovic, de a hazaiak később tovább növelték előnyüket egészen tizenhat pontig. A Blue Sharks ekkor is Joel kosaraival tartotta magát meccsben, így is 12 volt a hátránya a nagyszünetben. 48–36

A második félidő elején Végső Bálint négy ponttal közelebb hozta csapatát, de válaszul azonnal két tripla. A továbbiakban is jellemző volt az, hogy a MAFC gyorsan véget vetett a zárkózási kísérleteknek. Joelnek a második félidőben is jól ment a játék, mástól is jött egy-egy villanás és a Nyíregyháza egy ideig tartotta magát 12-14 pontos távolságban, ám a harmadik negyed végére már tizenkilenc pontra hízott a különbség. A Cápák a záró etapban sem adták fel, folyamatosan hajtottak azért, hogy közelebb jöjjenek, de nem volt már erre reális esélyük, így 1–8-ra romlott a mérlegük.

Pozitívum, hogy az U20-as szabálynak most már két potenciálisan bevethető játékosa van a csapatnak és az új-zélandi légiós is „megérkezett” a bajnokságba, de a Blue Sharksnak így is nagyon a helyzete.

Kosárlabda: NB I./B, Piros-csoport, 9. forduló

Újbuda MAFC–Hübner Nyíregyháza BS 92–73 (19–21, 29–15, 23–16, 21–21)

Budapest, Gabányi László Sportcsarnok, v.: Varga, Borgula, Polonkai.

MAFC: Polgárdy 19/6, Misek 12/3, Pintér 11/6, Pápai 4, Bordács 13. Csere: Biber, Katona 20/6, Komma 6, Kovács 7. Vezetőedző: Lakits András.

Nyíregyháza: Bus 6, Végső 6/3, Szobi, Vaiangina 35/12, Völgyi 6. Csere: Geiger, Glatz 5/3, Tarján 6, Bonifert 5, Nagy 1, Füzi 3/3. Szakmai igazgató: Merim Mehmedovic.