Nyírbátor–Nagykálló 5–1 (3–0)

Nyírbátor, v.: Varga.

Nyírbátor: Borkó – Tóth Sz., Czerula, Szücs, Pálvölgyi, Bakosi, Danó, Nógrádi (Török), Tóth E. (Erdei), Varga, Kun. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Nagykálló: Budaházi – Erdei (Homann), Marozsán Zs., Mondok, Marozsán M. (Haller), Sipos, Mészáros, Simon (Puluczkai), Baráz (Bencs), Marinka, Anda (Lakatos). Edző: Homann Richárd. Gól: Pálvölgyi 2, Tóth Sz., Szücs, Bakosi, illetve Lakatos.

Erdei Zoltán: – Nehéz talajú pályán ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.

Homann Richárd: – Nagy gratuláció a Nyírbátornak, így kell beleállni egy meccsbe. A saját csapatomról inkább nem nyilatkozom, nem szeretnék megsérteni senkit.

Nyírmeggyes–Nyíregyháza II. 2–3 (0–2)

Nyírmeggyes, v.: Makszim.

Nyírmeggyes: Zán – Farkas (Kovács), Nagy, Ács, Tőkés, Preg, Máté, Török (Szondi), Csatári, Gönczör, Drabik (Takács). Edző: Siska Attila.

Nyíregyháza II.: Harman – Bertók, Kiss, Spisák, Horváth, Szabó (Márton), Varga, Forgó (Chrien), Asztalos, Ferencz (Konzili), Czimer-Nyitrai. Edző: Lengyel Roland.

Gól: Drabik, Gönczör, illetve Szabó, Ferencz, Varga.

Siska Attila: – Úgy érzem, hogy több volt ebben a mérkőzésben számunkra, de a hibáinkkal a saját sorsunkat pecsételtük meg. Gratulálok a nyíregyháziaknak, ügyesek voltak.

Lengyel Roland: – Jó, harcos mérkőzés volt, ezúttal talán ennyivel jobbak voltunk az ellenfelünknél. Megfelelő mennyiségű helyzetet alakítottunk ki ahhoz, hogy egy ilyen mérkőzést meg tudjunk nyerni. Nagyon szépen köszönjük a Nyírmeggyesnek a vendéglátást és további sok sikert kívánok!

Csenger–Vásárosnamény 3–1 (2–1)

Csenger, v.: Takács.

Csenger: Korompai – Szedlacsek, Osváth (Osztolykán), Popovics (Szilágyi), Csorvási (Tkacsuk), Jónás (Katona), Antal, Peterman, Lengyel, Bence, Barcsay. Edző: Juhász Ferenc.

Vásárosnamény: Révész – Géczi, Czene, Szabó (Barta), Zán (Illés), Deskó, Kopor, Újvári, Deák (Eri), Balogh, Orosz. Játékos-edző: Géczi István.

Gól: Barcsay, Lengyel, Szedlacsek, illetve Szabó. Kiállítva: Balogh (70.).

Juhász Ferenc: – Emelem kalapom a csapat teljesítménye előtt, ez nemcsak a mérkőzésen mutatott játékra vonatkozik, hanem az elmúlt öt fordulóban nyújtott teljesítményre. Parádés produkció!

Géczi István: – Az első félidőben kihagytuk a helyzeteinket, a kiállításig nyílt volt a mérkőzés, azután megérdemelten győzött a Csenger. További sok sikert kívánunk nekik!

Mándok–Kállósemjén 1–2 (0–2)

Mándok, v.: Kosztyu.

Mándok: Lőrincz – Köblös, Koszta (Szokolai), Bokor (Cservenyák), Baglyos (Csercsa), Jene, Molnár, Matyi, Jánvári, Nagy, Budaházi. Edző: Kocsis János.

Kállósemjén: Jenei – Hamza, Szabó I., Danó (Kornutyak), Vass, Fodor (Ferencz), Lakatos L. (Jónucz), Pekk, Lakatos B., Gyulai (Szabó S.), Hegedüs. Játékos-edző: Vologyimir Ovszijenko. Gól: Baglyos, illetve Lakatos B. 2. Ifi: 2–0.

Kocsis János: – Az első félidőben nagy előnyt adtunk a vendégcsapatnak, a második játékrészben nyújtott teljesítményért viszont dicséretet érdemel a csapat. Benne volt a játékban a győzelem lehetősége is, de sajnos a helyzeteink kimaradtak.

Vologyimir Ovszijenko: – Nagyon büszke vagyok a csapatra, maradéktalanul betartotta azt, amit megbeszéltünk és ezáltal megérdemelten győztünk.

Mátészalka–Kemecse 2–2 (2–1)

Mátészalka, v.: Papp.

Mátészalka: Szilágyi – Bodó G., Lyáh, Huszti (Gergely), Magyari, Bodó L., Papp (Sárosi), Hudák, Fejes, Toldi, Jócsák (Tangel). Edző: Kiss Tamás.

Kemecse: Baráth – Varga (Phrakonkham), Hadházi (Boda), Majoros, Ádám (Csáki), Törő (Balogh), Kovács, Hokk Á., Sógor (Sándor), Hokk B., Gönczör. Edző: Sánta Tibor.

Gól: Toldi, Magyari (11-esből), illetve Törő, Phrakonkham. Kiállítva: Hokk Á. (73.).

Kiss Tamás: – Sajnos az egész mérkőzésen jellemző volt ránk, hogy nem voltunk elég koncentráltak. Ez megnyilvánult az utolsó passzoknál, illetve a kapu előtti döntéseknél. A Kemecse igazolta, hogy jó csapat, bár úgy érzem, hogy megvoltak a lehetőségeink, hogy a magunk javára eldöntsük a mérkőzést, de ez sajnos most ennyi volt. Nem szabad lógatni az orrunkat, az ősszel még hátra van egy forduló, szépen kell zárni ezt a fél szezont.

Sánta Tibor: – Minden elismerést megérdemelnek a játékosaim. Az első félidőben megvoltak a lehetőségeink a gólszerzésre, azt gondolom, hogy Szalkán szép eredmény a döntetlen. Az még felértékeli a sikerünket, hogy a kettes számú asszisztens amellett, hogy inzultálta a játékosaimat, még egy három méteres lest is elengedett az első gólnál. Vendégem egy stoplis cipőre, reméljük nem fog ennyiszer elcsúszni. Sok sikert kívánok a Mátészalkának!

Tarpa–Nagyecsed 1–2 (0–0)

Tarpa, v.: Hegedűs.

Tarpa: Csicskan – Kosztik (Nemes), Szojma, Herman, Bodan, Havriljuk, Mihalcsuk (Prihoda), Arsen, Palcsej, Gál, Lovincsuk. Edző: Bubis Iván.

Nagyecsed: Szabolcsi – Zámbó, Marinas, Nyíregyházi (Jónás), Pócsi, Kóka, Nagy N., Nagy Z., Erdős (Bulyáki), Szabó, Somlyai (Sarkadi G.). Edző: Harbula Balázs.

Gól: Kosztik, illetve Pócsi, Sarkadi G. Kiállítva: Lovincsuk.

Bubis Iván: – A mérkőzést nem a sok helyzet jellemezte. Mi az első nagyobb helyzetünket a második félidőben gólra váltottuk, ezután egy buta kiállítás után a vendégcsapat két kavarodást követően meg tudta fordítani a meccset. Vereséget nem érdemeltünk, de tanulni kell ebből is.

Harbula Balázs: –Kilencven-tíz százalékos labdabirtoklás volt a hazai csapat javára, ettől függetlenül a focit gólra játsszák, emellett a jogos kiállítás is fordulópontot jelentett, meglehetősen nehéz körülmények között sikerült nyernünk. Kiemelném a játékvezetői hármas működését és remélem, elnök úr jól érzi magát a pihenős hétvégéjén!