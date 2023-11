A rali Európa-bajnoki sorozat nemzetközi promótere szerette volna, ha aszfaltos verseny helyett murvás viadalt rendez Magyarország, ezért került át a sorozat jövő évi hazai helyszíne Nyíregyháza környékéről Veszprém térségébe a szervezőbizottság elnökének elmondása szerint – írja az MTI.

Őry Kornél az M4 Sport múlt péntek reggeli Nemzeti Sporthíradójában beszélt a korábban nyilvánosságra hozott döntésről, mely szerint nem csupán a helyszíne változott a Rally Hungarynek, hanem az időpontja is, így nem az évad végén kerül rá sor, hanem jövő áprilisban, azaz Veszprémben kezdődik az Eb-sorozat.

– Az, hogy most sikerült a nemzetközi promóternek egy külön kérését teljesíteni, hogy váltsunk aszfaltos talajról murvára, az azt gondolom, hogy talán egy újabb szintlépés – jegyezte meg Őry Kornél, aki azt is elárulta, hogy a sorozat tulajdonosai azért kérték a változtatást, mert szeretnének egyensúlyt tartani a murvás és aszfaltos viadalok között – három murvás és öt aszfaltos versenyből áll egy szezon –, s a murvás Lengyel-rali felkerült a világbajnoki sorozatba

A sportvezető szerint a helyszínváltoztatásról sikerült viszonylag gyorsan megállapodni, amiben Lakatos Róbert, a Veszprém-rali helyi rendezője és a város is nagy segítséget nyújtott. A veszprémi csak az Eb-sorozatban lesz új helyszín, mivel óriási hagyományai vannak helyben a ralinak és több évtizede rendeznek ott országos bajnoki futamokat.

A pályáról legkorábban jövő év első hónapjaiban tudnak majd tájékoztatást adni a szervezők, jelenleg a tervezés zajlik és hamarosan indítják az engedélyeztetési folyamatokat.

– Nem egy óriási meglepetés, hogy azért azokat a klasszikus, Veszprém környéki murvás pályákat szeretnénk használni, amiket ismerhetnek már a versenyzők és a nézők, de pici csavarral, változtatásokkal – mondta Őry Kornél.

A szervezőbizottság vezetője elmondta azt is, hogy a csapatok és a versenyzők is örülnek, hogy Közép-Európában kezdődik majd a sorozat és kifejezetten sok induló várható.

– Nagyon pozitív a visszajelzés a külföldi versenyzők részéről. Itt lesz a szezonnyitó futam, ezért mindenki el fog jönni, aki picit is késztetést érez, hogy részt vegyen az Európa-bajnoki sorozatban és harcba szálljon az Európa-bajnoki címért, ezért nagyon erős és népes mezőnyre számítunk – jegyezte meg Őry Kornél