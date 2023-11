Újabb fordulót rendeznek a női Extraligában. A Fatum Nyíregyháza pénteken a MÁV Előre vendége lesz. Nagy terveket szövöget és legalább az elődöntőbe vágyik a legutóbb még újonc, a nyáron viszont jelentős erősítéseket végrehajtó székesfehérvári együttes, amely korábbi magyar válogatott játékosok mellett tapasztalt külföldieket szerződtetett. Az együttest a lengyel Lukasz Przybylak irányítja, aki az előző idény közben vette át a vezetőedzői posztot.

Jól is kezdték a szezont, öt mérkőzéséből csak egyet veszítettek el, a Vasastól kaptak ki. Kétszer nagy csatában, 3-2-re nyertek, a Kaposvár és a Szent Benedek ellen is. Lászlop Alexandráéknak viszont nem sikerültek jól a legutóbbi mérkőzések, zsinórban három vereségükkel visszacsúsztak a tabella legalsó fokára.

– Nehéz mérkőzésre számítok, de nagyon készültünk, egész héten csak a MÁV Előrére koncentráltunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy mire számíthatunk, nekünk azonban az a fontos, hogy a saját játékunkat tudjuk kivinni a pályára. Szeretném, ha a csapat visszatérne a győztes útra – fogalmazott Tomás Varga, a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője. – Nagyon fontos lesz, hogy hatékonyan fejezzük be a támadásainkat, mert ezzel voltak gondjaink az utóbbi időben, ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor megnyerhetjük a mérkőzést – tette még hozzá.

A csapatot kisebb betegségek hátráltatták ugyan a héten, sérültjük viszont nincs, így teljes kerettel vághatnak neki a találkozónak.

Ami az év hátrelévő részét illeti, Tóth Fruzsináék jövő szombaton Magyar Kupa mérkőzést játszanak a DVTK vendégeként, december 13-án a Békéscsaba érkezik a Continental Arénába bajnoki találkozóra, december 23-án ismét Miskolcra utaznak, ezúttal bajnoki pontokért. Az évet pedig december 29-én a Szent Benedek vendégeként zárják.