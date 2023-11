Hazai környezetben fogadta az Aqua SE Nyíregyháza Országos vízilabda csapatai a Szegedi Vízipóló Suli együttesét az Országos Utánpótlás bajnokság A2 osztály Keleti csoportjában. A gyermek csapat (U14) meggyőző játékkal 10-6-ra nyert. A serdülő csapat (U16) mérkőzése 7-7 volt a játéikdő végén így jöhetett a büntető párbaj amit a nyíregyházi pólósok bírtak jobban és megnyerték a mérkőzést. Az AQUA-s Haraszti Vendel három büntetőt is hárított a párbajban. Az Ifijúsági (U18) csapat a harmadik negyed közepéig tudta tartani a lépést a vendégekkel ahol olyan játékosok is szerepeltek akik az előző bajnoki évben még az A1-es (up első osztály) szegedi csapatban játszottak. A mérkőzés vége 19-10 lett a vendégeknek.

- Fontos mérkőzéshez érkeztünk, mert a bajnokságban ez volt az első olyan meccs, amikor egyértelmű esélyesként ugorhattunk a vízbe. Ebben eddig nem volt gyakorlatunk, és sokszor pont az ilyen meccsek a legnehezebbek. Ennek megfelelően készültünk. Magabiztosságot, meggyőző játékot vártam a csapatunktól. Már az első negyedben látszott, hogy erőnlétben, úszástudásban felülmúljuk ellenfelünket, akik ezt taktikus mozgásokkal igyekeztek ellensúlyozni. Az üres területre történő beindulásaikat sokszor nem tudtuk lekövetni szabályosan, ezért a megengedhetőnél több kiállítást ítéltek ellenünk. Szerencsére a szegediek is elmondhatták ugyanezt, így egy sok kiállításos mérkőzés alakult ki. Két játékosukat is sikerült kipontoztatnunk (köztük az egyik legjobbjukat), ami fontos volt a végeredmény szempontjából. Végül minden negyedet sikerült 1 góllal megnyernünk, így alakult ki a 10-6-os győzelem. Örülünk az újabb sikernek! Két szempontból különösen értékesnek tartom ezt az eredményt. Először: magabiztosan hoztuk a kötelezőt, másodszor: az utolsó negyedet kapott gól nélkül tudtuk lejátszani, amire fel is hívtam a figyelmet, és a fiúk meg tudták csinálni. Ugyanakkor továbbra sem lehetek megelégedve az emberelőnyös helyzetek kihasználásával, és a lövő-teljesítményünkkel, persze nyilván a kettő összefügg. Ezeket mindenképp javítani kell ahhoz, hogy erősebb csapatokat is meg tudjunk szorítani. Például a Budafókát, akiknek a vendégei leszünk vasárnap a Kőér utcai uszodában. Budapesten egy nehezebb meccs vár ránk – mondta Éder Zsolt a gyermek csapat edzője.



– A serdülő csapat nem játszott jól, belegondolva szakmai szemmel talán a leggyengébb mérkőzésünk volt idén. Azonban a szív és az akarat megnyerte a mérkőzést. Nem szeretek kiemelni játékosokat, mert ha nyerünk akkor csapatként nyerünk, ha veszítünk akkor csapatként veszítünk. De most ezt meg kell tennem. Haraszti Vendel nagyon jól védett és meccsben tartott minket valamint az ő góljával egyenlítettünk a negyedik negyedben és a büntető párbajban három 5 méterest is megfogott. Szenzációs volt. Az ifi meccsen egészen a 3. negyed közepéig tartottuk a lépést. Az eredmény nem tükrözi a két csapat közötti különbséget. Azt nem tudom megérteni, hogy egy játékos a saját fejét fogja, miért kell piros lapot adni neki. De ezen túl kell tenni magunkat. Jövő héten nyerni kell Budapesten. Ez a célunk, és ezért dolgozunk a héten – mondta Hatvani Péter az ifjúsági és serdülő csapat edzője

Eredmények

Gyermek: AQUA SE Nyíregyháza - Szegedi Vízipóló Suli 10 – 6 (3-2, 3-2, 3-2, 1-0)

Góllövő: Simon D. 5, Maczkó M. 2, Himics P., Kusnyér Á., Tilki D.

Serdülő: AQUA SE Nyíregyháza - Szegedi Vízipóló Suli 13 – 12 (3-1, 1-1, 1-2, 2-3, 6-5)

Góllövő: Székely Á. 4, Tolnai D. 2, Himics P. 2, Dorogi L. 2., Virág Be., Varga S., Haraszti V.

Ifjúsági: AQUA SE Nyíregyháza - Szegedi Vízipóló Suli 10 – 19 (4-3, 3-5, 2-6, 1-5)

Góllövő: Pelle L. 4, Éder-Pavolek D. 3, Székely Á., Virág Bo.