Nyáron érkezett, és szinte teljesen új csapatot kellett építenie, hiszen kilencen távoztak, és heten, javarészt fiatalok, érkeztek. A vezetőedzőt milyen kihívások elé állítja egy ilyen helyzet?

– A vezetőséggel közösen hoztuk meg azt a döntést, hogy elengedjük a légiósokat, és helyettük olyan fiatal, tehetséges játékosokat keresünk, akik tele vannak ambícióval, motiváltak, és az a céljuk, hogy meghatározó NB I.-es játékosokká váljanak. Egy nehéz és hosszú úton indultunk el, amelynek még az elején járunk. A csapat másodedzőjével, Baricza Maurer Szandrával érkeztünk, nagyon segítőkész és befogadó közeg fogadott bennünket. Az eddigi tapasztalataim pozitívak, az újak és a régiek hamar egymásra találtak, rövid idő alatt kialakult egy erős és összetartó csapatszellem. Ez pedig nagyban segíti a közös munkát.

A csapat jól is kezdte a bajnokságot, az első négy fordulóban hat pontot szerzett, amely kellő önbizalmat adhatott a folytatásra. Ráadásul az első fordulóban egy olyan MTK-t győztek le, amely különböző online felületeken úton-útfélen azt hangoztatta, hogy a célja a negyedik hely. Ehhez képest nemcsak játékban, hanem mentálisan is a fővárosi kék-fehérek fölé nőttek.

– Így van, ezt én is így gondolom. Tudtuk, hogy kedvező a sorsolásunk, ettől függetlenül tisztában voltunk azzal is, hogy nehéz lesz, hiába voltak olyan meccseink a szezon elején, amelyeket hazai pályán úgymond kötelező megnyernünk. Ezek a sikerek azért voltak fontosak, mert stabilakká váltunk, és a lányok is, főleg a fiatalok elhitték, hogy van esélyünk, és nem volt hiábavaló a nyári kemény munka. Az MTK elleni meccsre a taktika mellett rengeteget készültünk mentálisan is, annak ellenére, hogy a felkészülés alatt már játszottunk velük, így tudtuk, mire számíthatunk tőlük. Nagyon nehéz mérkőzés volt, végig ők vezettek, de éreztem a csapaton, hogy képes a maga javára fordítani az eredményt. Szerencsére így is lett, az utolsó tíz percet erővel sokkal jobban bírtuk, és megnyertük a mérkőzést. Én ezt bravúrgyőzelemnek tartom. A következő mérkőzéseink is csak papíron voltak könnyebbek, mert ahogy szokták mondani, a kötelező győzelmek a legnehezebbek. Valóban jól sikerült a bajnokság kezdete, amellyel sikerült kivívnunk azt, hogy felfigyeljenek erre a fiatal csapatra.

Egy csapat mentális erejét az mutatja, ha a kötelezőt magabiztosan hozni tudja, ilyen volt a NEKA és az újonc Kozármisleny elleni találkozó. Aztán következett a Győr elleni kalkulálható vereség, majd utaztak Budaörsre, ahol úgy végeztek döntetlenre, hogy az 51. percben még hat góllal vezettek. Ennek tükrében szereztek egy pontot, vagy veszítettek?

– Ha így nézzük, akkor több volt abban a mérkőzésben, ne felejtsük viszont, hogy az utolsó percre fordulva már a Budaörs vezetett egy góllal, és innen sikerült egyenlítenünk. Ilyen a sport, vannak benne hullámvölgyek, nálunk jobb csapatok is jártak már így. Valóban megnyugtatónak tűnt a hatgólos előny, viszont percek alatt felzárkóztak háromra. Volt két könnyelmű lövésünk, két eladott labdánk, és máris mérkőzésben voltak a hazaiak, ez a kézilabda szépsége. Mégsem vagyok elégedetlen, mert hihetetlen mentális tartásról tett tanúbizonyságot a csapat, mert amikor leadta tetemes előnyét, nem zuhant össze, hanem nagy akarattal kiegyenlített fél perccel a vége előtt. Mindent egybevetve, azt gondolom, hogy nyertünk egy pontot, némi hiányérzet azonban van bennem.

Jött a Fradi elleni meccs, amelyen szintén borítékolható volt a vereség. Ennek ellenére jól kezdett a csapat, vezetett a találkozó elején, az esélyeknek megfelelően aztán fordított a fővárosi zöld-fehér alakulat, és megnyerte a mérkőzést. Azonban a két pontnál jóval többet veszített a Kisvárda, első számú beállója súlyos sérülést szenvedett, és erre az idényre el is veszítette őt. Ez egy új helyzetet teremtett. Mennyiben kellett belenyúlni, változtatni a csapat addig felépített játékába és taktikájába?

– Minden megváltozott, az addigi magabiztosságunk, stabilitásunk megingott, hiszen Sápi Gréta személyében olyan játékost veszítettünk, aki nemcsak a támadásban és védekezésben töltött be fontos szerepet, hanem személyiségével, kisugárzásával jelentős mentális támaszt adott a csapatnak. Az edzéseken pedig a munkamoráljával nagy löketet adott a többieknek. Nincs is olyan játékos a keretben, akivel tudtuk volna pótolni. Természetesen van poszttársa, Szabó Lili, aki azért azóta folyamatosan lépked előre, és hétről hétre bizonyítja, hogy miért ő a juniorválogatott első számú beállója. Fiatal kora ellenére birkózik a feladattal, de egyedül ezt nem fogja tudni megoldani. Sápi Gréta hiánya rá is nyomta a bélyegét az ezt követő mérkőzésekre.

(Az interjú elkészülte utáni napokban a Kisvárda Master Good SE beálló posztra leigazolta az északmacedón válogatott Ivana Djatevskát – a szerk.)

November közepén következett a Fehérvár elleni hazai mérkőzés, amelyet olyan kedvező helyzetből várt a csapat, hogy győzelem esetén felléphetett volna az ötödik helyre. Emellett a találkozó pikantériáját az adta, hogy Józsa Krisztián előző csapata ellen vezényelte a rétközieket.

– Ez egy nagyon fájó vereség volt, és nem azért, mert én Fehérvárról érkeztem, hanem elsősorban azért, mert elszalasztottuk annak lehetőségét, hogy a klub történetének legelőkelőbb helyezésére lépjünk fel. A sportban azonban nem létezik a feltételes mód, nincsenek ha-val kezdődő mondatok. További bosszantó tényező az, hogy eddigi mérkőzéseinkhez képest a legtöbb gólt dobtuk, és ez sem volt elég a két pont megszerzéséhez. Egy góllal kaptunk ki, ha ezt nézzük, apróságokon múlt az egész. Ahogy már beszéltünk róla, előtte veszítettük el Sápi Grétát, volt két hetünk arra, hogy mentálisan felépítsünk mindenkit arra, hogy miként tudjuk őt pótolni. Sajnos így utólag azt kell hogy mondjam, ez nem sikerült. Sem védekezésben, sem támadásban nem tudtuk őt pótolni. Pedig az utolsó negyedórában fizikálisan ellenfelünk fölé nőttünk, megvoltak a lehetőségeink, a ziccereink, mégsem tudtunk élni ezekkel.

Következett az NB I.-be ismét visszajutó Vasas, amellyel egy héten belül kétszer is játszottak, hét közepén a Magyar Kupában, hétvégén pedig bajnokit. Szerdán meglepően magabiztos sikert arattak, ennek fényében viszont a vasárnapi bajnokin meglepő vereséget szenvedtek. A két mérkőzés között ég és föld volt a különbség. Mi volt ennek az oka? Mi történhetett a két mérkőzés között eltelt pár napban?

– Nagyon furcsán jött ki, hogy ugyanazzal a csapattal egy héten belül kétszer is játszanunk kellett, ráadásul mindkét alkalommal idegenben. Éreztem, hogy kétszer nem tudunk nyerni, természetesen ha választani lehetett volna, akkor a bajnokira teszem a voksomat. Ennek szellemében is készültünk, szerdán soha nem látott összeállításban kezdtünk, sokat cseréltem, rotáltuk a csapatot, és voltak olyanok, akik pályára sem léptek. Ennek ellenére extrát játszott a csapat, a helyzetkihasználásunk 80% fölött volt, Torda Vanessa pedig a kapuba hozott egy 40%-os teljesítményt. Jól kezdtünk, a Fehérvár elleni vereséget követően extra motivációval léptek pályára a lányok. Mondhatjuk, hogy azon a meccsen minden jött nekünk, tizenkét góllal nyertünk, amely szerintem túlzó eredmény volt, mert nincs ekkora különbség a két csapat között. Vasárnap viszont azok a játékosok, akiket szerdán pihentettünk, nem tudtak annyit hozzátenni, hogy ismét mi hagyhassuk el győztesen a pályát. Egy viszonylag vállalható első félidő után a másodikban gyakorlatilag összeomlottunk. Fájó vereség volt ez, főleg a szerdán mutatott játékunk után, nagyon sajnálom, mert ismét megvoltak a lehetőségeink, de sorra elhibáztuk a ziccereinket. Volt a meccsen egy tizenöt perces gólcsendünk, szélről ebben a periódusban öt helyzetet is elpuskáztunk, átlövőink pedig nem találták a távolságot. Védekezésben olyan hibákat vétettünk, amelyeket előtte megbeszéltünk. Tudtuk, hogy a két mérkőzés teljesen más lesz, sokat is beszéltünk erről, nem gondolom, hogy a szerdai kupatovábbjutás túl nyugodttá tette volna a csapatot. Tudtuk az erősségeiket, fel voltunk rájuk készülve, mégsem tudtuk maradéktalanul megvalósítani az elképzeléseinket. Ezen a meccsen nem sikerült a felelősségvállalás. Azóta is ezzel foglalkozunk a legtöbbet, hogy miként legyen két-három játékos is vezére a csapatnak. Ennek a fiatal csapatnak ez most a legfontosabb lecke, mert nem bújhatunk az életkor mögé, hogy nekünk idő kell. Egyszer elmondtuk, hogy igen, fiatalok vagyunk, de meg kell érkezni és csapatként egységesnek lenni, mert ez a mi erősségünk.

Közel fél éve dolgozik a csapattal. Gondolom, megvolt a fejében, hogy mit szeretne megvalósítani. Ebben hol tartanak? Látszik-e már a keze nyoma a csapaton?

– Az elmúlt években ennek a csapatnak a legnagyobb erénye a védekezés volt, erre mindenképpen építeni szerettem volna. Amelyik meccseket megnyertük ebben a szezonban, azt a védelmünknek és a stabil kapusteljesítményünknek köszönhetjük. Vesztes meccseinken viszont nem volt meg az elégséges számú ütközés, sánc, és a védekezésünk összhangja is megbomlott. Támadásban azt gondolom, hogy tudtunk előrelépni, többet használjuk a széleket, illetve bővítettük, színesítettük a beállóval való páros kapcsolatokat is. Az már nagy dolog, hogy többet jut el ezekre a területekre a labda, a helyzetkihasználásunkon viszont van még mit javítani. Fizikálisan nagyon jó állapotban van a csapat, a lányok motiváltak, sokat tesznek a siker érdekében. Én hiszek a munkában, mint ahogy a játékosok is, ennek pedig az eredményekben is meg kell mutatkoznia.