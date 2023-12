„Kézilabda élményekben gazdag, gyönyörű szép estét kívánok minden kedves szurkolónak, játékosnak, játékvezetőnek és hivatalos személynek” – harsan fel a hangfalakból lassan hét éve a Kisvárda Master Good SE hazai mérkőzésein Balogh Attila műsorközlő köszöntője.

– 2017. január végén egy Kisvárda-Békéscsaba mérkőzésen debütáltam – emlékezett vissza a kezdetekre Balogh Attila, akinek egyébként nem idegen a sportág, hiszen űzte is, jelenleg pedig sportvezetőként és edzőként tevékenykedik. Harminc éve, kilenc évesek ismerkedett meg a sportág alapjaival, lokálpatriótaként egyszer hagyta el szülővárosát, Csengert az akkor NB I./B-s Fehérgyarmat kedvéért. Edzőként a felnőtt női csapat mellett, U10-es és U12-es csapatot edz, emellett a 2021 ősze óta a Csengeri Városi Kézilabda és Sport Club elnöke. Mikrofont is fogott már korábban a kezébe, futsal mérkőzéseken működött közre.

– Nem ijedtem meg a feladattól, pedig gyerekkoromban erős tájszólásban beszéltem és egyszer általános iskolásként nagy közönség előtt „belesültem” a János vitézbe. Azóta tudatosan figyelek a beszédemre, amely nyomokban tartalmaz „szatmáriságot”, ez azonban mikrofonnal a kezemben megszűnik – viccelődött Attila. – Amit én csinálok, annak a hivatalos megnevezése, az hogy műsorközlő, én azonban jobban szeretem magam szpíkerként megnevezni, mert az vagányabbul hangzik.

A szabályzat pontos időrendben, előírja, meghatározza a műsorközlő feladatait, amelytől nem lehet eltérni.

– Megvan a mérkőzés pontos protokollja, amelyet tartani kell. A hivatalos zászló ceremónia előtt ismertetem a párosítást, majd elmondom a két csapat előző mérkőzésének eredményét, valamint a forduló további eredményeit és a bajnokság aktuális állását, majd a hazai csapat következő mérkőzésének időpontját. Ezt követően felolvasom a szövetség hivatalos fair play szövegét. Ezektől nem lehet eltérni – avatott be a részletekbe Balog Attila. – Ezután következik a csapatok hivatalos bemutatása, amely során egyenként szólítom a játékosokat és a stáb tagjait, természetesen ezt a vendégcsapattal kezdem, a sort a mérkőzés hivatalos személyeivel zárom – mondta a műsorközlő, aki azt is elárulta, hogy a hazai csapatot természetesen nagyobb szenvedéllyel, hangerővel konferálja fel.

– A közönség természetesen azt várná, hogy buzdítsam a hazai csapatot, ez azonban a szabályzat szerint tilos, egy jó szpíker ezt a határt azonban átlépi. Korábban volt is ebből probléma, a szövetség ellenőre jelentésében megemlítette, hogy túlságosan erősen buzdítottam a csapatot. Megpróbálom megtalálni az egészséges egyensúlyt, hogy a tényszerűség mellett a szenvedély is meglegyen a közreműködésemben. Az évek alatt kitapasztaltam, hogy melyik hivatalos személynél meddig mehetek el és ehhez tartom is magamat.

Attila azt is elárulta, hogy egy-egy hazai csapatot sújtó általa igazságtalan vélt ítélet nagyon tudja bántani, ilyenkor lejjebb engedi a mikrofonját és magában gyorsan elszámol tízig, az arcára azonban minden rá van írva. Kedvenc mérkőzéseként pedig a Győr 2019. január 15-ei vendégjátékát említette, amelyen a félidőben még egy góllal vezetett a Kisvárda, végül a Győr nagy nehezen fordítani tudott.

Balogh Attila legközelebb december 30-án a Kisvárda-Győr mérkőzésen köszönti a remélhetőleg szépszámú nézőközönséget.