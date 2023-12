Több szempontból sem úgy alakult az ősz, ahogy azt az NB I.-es Kisvárda Master Goodnál elképzelték. Az elmúlt hónapok legfontosabb hátráltató tényezője volt, hogy a Várkerti Stadion gyepe megfertőzött, emiatt a csapat az első kilenc bajnoki mérkőzését idegenben játszotta le. Ez alighanem nagy szerepet játszott a gyenge eredményekben, ami példátlan edzőkeringőt teremtett – 17 forduló alatt Milos Kruscsics, Gerliczki Máté, Mátyus János és Feczkó Tamás is irányította a gárdát.

A csapat Feczkó vezetésével fejezte be az őszt, és voltak is biztató jelek. A Várda két győzelem mellett egy döntetlent jegyzett és kétszer vereséget szenvedett, kétszer is kapott gól nélkül zárt, amire összesen három alkalommal volt példa a bajnokságban, valamint 13 hónap után újra minimum három gólt szerzett egy meccsen, amit aztán az utolsó fordulóban egy 4 gólos teljesítménnyel megfejelt a csapat. A helyzet így sem egyszerű, a szabolcsiak az utolsó helyen telelnek.

Megnéztük, hogy az elmúlt években milyen arányban menekültek meg azok a ­csapatok, amelyek kieső pozícióban vágtak neki a tavaszi folytatásnak. Az MLSZ 2015 óta 12 csapattal bonyolítja le az NB I.-es bajnokságot. Eddig tehát 16 gárda telelt az utolsó két helyen, közülük csak három menekült meg az idény végén. Biztató, hogy ebből az egyik épp a Kisvárda volt, igaz, a ZTE és a Me­zőkövesd is végrehajtott hasonló bravúrt, márpedig a két gárdát most alighanem meg kell előzni azért, hogy megmaradjon az első osztályú tagság.

Visszatérve a Várdára, 2018-ban 18 forduló után 16 pontja volt, idén csupán 17 fordulót játszott december közepéig és 14 pontot ért el. Nem nehéz kitalálni, hogy egészen biztosan jobb második félévre lesz szükség, amit az is mutat, hogy 2016-ban 32 pont kellett a bennmaradáshoz, a vizsgált időszak mindegyik évében több pontot gyűjtött a 10. helyezett, 2020-ban pedig 40 pont alatt nem lehetett bennmaradni.

A Kisvárdának 16 lehetősége maradt arra, hogy legalább két gárdát maga mögé utasítson. Ebből a 16 meccsből kilencet játszik hazai pályán, hozzá kell viszont tenni, hogy ezekből a következő négy a tabella első négy helyezettje ellen lesz. A Várda a jelenlegi legnagyobb riválisai közül a Mezőkövesddel egyszer-egyszer mérkőzik itthon és idegenben, míg a ZTE-vel már csak Kisvárdán találkozik.

Az összképen javít, hogy Lucaséknak csupán egypontos hátrányt kell ledolgozniuk 2024-ben!

A Kisvárda Master Good eredményei

ZTE–Kisvárda 0–2

Kecskemét–Kisvárda 3–1

MTK–Kisvárda 0–0

DVSC–Kisvárda 4–1

DVTK–Kisvárda 2–0

Újpest–Kisvárda 3–2

Ferencváros–Kisvárda 1–0

Fehérvár–Kisvárda 3–1

Puskás Akadémia–Kisvárda 3–1

Kisvárda–Mezőkövesd 2–1

Paks–Kisvárda 3–1

Kisvárda–ZTE 0–1

Kisvárda–Kecskemét 1–2

Kisváda–MTK 3–1

Kisvárda–DVSC 0–0

Kisvárda–DVTK 1–2

Kisvárda–Újpest 4–0

A bajnokság állása

1. Paks 17 10 4 3 32-21 34

2. Ferencváros 17 10 3 4 42-19 33

3. Fehérvár 17 9 3 5 36-24 30

4. Puskás Ak. 17 7 7 3 27-20 28

5. DVSC 17 7 4 6 25-22 25

6. MTK 17 7 4 6 21-28 25

7. DVTK 17 7 3 7 26-28 24

8. Kecskemét 17 6 3 8 25-29 21

9. Újpest 17 6 3 8 24-35 21

10. Mezőkövesd 17 4 3 10 17-26 15

11. ZTE 17 4 3 10 21-36 15

12. Kisvárda 17 4 2 11 19-27 14

Házi góllista. 3 gólos: Mario Ilievszki, Jasmin Mesanovic. 2 gólos: Balogh Norbert, Branimir Cipetic, Driton Camaj. 1 gólos: Aleksandar Jovicic, Czékus Ádám, Jaroslav Navrátil, Széles Imre, Vida Kristopher.