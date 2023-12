Nem túlzás azt állítani, hogy az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza csapata történetének legjobb formáját mutatja az elmúlt hetekben. Kovács Róberték egymás után megverték a PEAC-ot, az Aramist, a Nyírbátort, a Veszprémet és hétfőn a DEAC-ot is, vagyis ötmeccses győztes szériát építettek és jelenleg az NB I. harmadik helyén állnak. A legutóbbi diadal nemcsak a kiváló pozíció megtartása miatt volt nagyon fontos, hanem amiatt is, hogy leszakadjanak a debreceniek.

Mint ismert, a felsőházba az első hat csapat jut be, a 17. forduló előtt a Nyírbátor foglalja el a hatodik helyet, a DEAC a nyolcadikat, kettőjük közé befurakodott az Újpest.

Ha a nyíregyháziak csütörtökön legyőznék a Magyar Futsal Akadémiát, akkor a debrecenieknek és a fővárosiaknak hat meccs alatt 15 pontnyi különbséget kellene ledolgozniuk, hogy kiszorítsák a Stúdiót, de bátoriak is lemaradnának már 13 ponttal.

A Nyíregyháza tehát újabb nagy lépést tenne, ha nyerne, amire a jelenlegi formája alapján minden esélye megvan.

– Érdekes szituáció volt a DEAC elleni, fura volt kintről nézni a csapatot, de a játékosok maximálisan betartották azokat a taktikai utasításokat, amiket megbeszéltünk edzéseken, illetve a meccs előtt. Örülök, hogy így sült el – tekintett vissza Lovas Norbert vezetőedző, aki hétfőn az eltiltását töltötte, csütörtökön azonban már ott lehet a kispadon. – Mindenki odatette magát, védekezésben jól teljesítettünk és volt szerencsénk is, de nagyon sokat dolgoztunk is azért, hogy kifelé pattanjon a labda, amikor arra volt szükség. Sokáig egy nulla volt az állás, amiből tanulnunk kell, ez figyelmeztetés a csapat számára, hogy a kihagyott helyzetek megbosszulhatják magukat – szerencsére, most nem így volt. Nagyon örülök az ötödik győzelemnek, bízom benne, hogy az MFA ellen is kitart a lendületünk.

A Magyar Futsal Akadémia a kiesés elkerüléséért küzd, mindössze négy ponttal áll az utolsó helyen.

– Az MFA-val mindig megszenvedünk, fiatal, sokat futó csapat. Noha az utolsó helyen áll, nem tehetjük meg, hogy csak kivisszük a mezt a pályára, mert ha így teszünk, csúnya vereség lesz belőle. Érett játékot mutattunk a DEAC ellen, remélem, csütörtökön is ugyanezt fogjuk nyújtani. Megpróbálok mindenkinek lehetőséget adni és bízom benne, hogy szépen zárjuk az évet – tette hozzá a mester.

A találkozót 18.30-kor játsszák a Continental Arénában.