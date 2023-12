A téliesre fordult, zord időjárás miatt csonka előre hozott tavaszi fordulót rendeztek vasárnap a labdarúgó NB II-ben. A 18. kör programjából mindössze négy találkozót játszottak le, a többi ötöt elhalasztották. A Nyíregyháza Spartacus vasárnap a Siófok vendégeként győzött (1–3). Az elemek a Balaton parti várost sem kímélték, a mérkőzés napján jelentős mennyiségű hó hullott a városra, de a találkozó a találkozó előtt sikerült letakarítani a pályát. A találkozót ellenkező előjelekkel várták a csapatok, a hazaiaknál továbbra is sok a gond. Nem elég, hogy a vasárnapi találkozót megelőző négy fordulóban csak egy-egy pontot és gólt szereztek, a keretből korábban kitett Nagy Richárd mellett négy védő, Debreceni Ákos, Vágó Gábor, Csató Martin és Böndi Ádám sem léphetett pályára. Sőt az ötödik, Polényi Gábor sem játszott, mert fegyelmi okokból kikerült a csapatból. Ha ez nem lett volna elég, a napokban Nikházi Márk másodedzőt is felmentették a munkavégzés alól. Ezzel a szemben a Szparinál minden kerek mostanában, a csapat az utóbbi időben sorra aratta a nagy különbségű győzelmeket, múlt héten pedig az első helyen zárta a bajnokság őszi etapját.

A kedvezőtlen előjelek ellenére bátran kezdett a Siófok és Kitl Miklós fejesével megszerezte a vezetést, erre azonban gyorsan válaszolt a Szpari. Pár perc múlva megfogyatkoztak a hazaiak, ezzel azonban sokáig nem tudott mit kezdeni a nyíregyházi együttes. Hiába dolgoztak ki rengeteg helyzetet, a gól sokáig váratott magára, a hajrában aztán egy öngól hozta meg az áttörést, majd a csereként beálló Németh Barnabás végleg elvarrta a szálakat.

Nem tagadható, hogy ezúttal a szerencsével sem álltak hadilábon a vendégek, de tettek is érte, hogy Fortuna az ő kezüket fogja.

– Tompán játszottunk. Szerencsénk volt, mert a Siófok vezető gólja után gyorsan tudtunk egyenlíteni. A kiállítás után rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, a cserék sokat lendítettek a játékunkon, de be kell vallani, a döntetlen talán igazságosabb lett volna – értékelte a találkozót önkritikusan Tímár Krisztián, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.