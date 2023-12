Mint az köztudott, Tomás Varga helyét a lengyel Adrian Chylinski vette át a Fatum-Nyíregyháza röplabda csapatánál. A tréner eddig az LKS Lódz gárdájánál, valamint a magyar válogatottnál dolgozott, mint másodedző, így a szabolcsi keretben is vannak számára ismerős játékosok.

Nem volt nehéz döntenie

– Nagy lehetőség számomra, hogy vezetőedzőként dolgozhatok, egyébként is úgy terveztem, hogy a szezon után szeretnék váltani, és kipróbálni magam ebben a pozícióban – mondta Adrian Chylinski az egyik első nyíregyházi edzésének megtartását követően. – Nem kellett sokat gondolkodnom miután megkeresett a vezetőség, és beszéltünk. Nagyon boldog vagyok, hogy lehetőséget kapok. Ismerem a bajnokságot, a játékosokat, mivel a válogatott mellett dolgoztam, és sokkal könnyebb így a munkám, mintha egy másik országba mentem volna. Az első benyomások a lányokról nagyon jók, jól dolgoznak. A röplabdában fontosak a támadások, a blokkok, a védekezés, ezeken szeretnénk javítani, és nagyon fontos morálisan, hogy újra győzzön a csapat, ami lendületet adhat. Az az álmom, hogy a bajnokság végére bejussunk a döntőbe, de az első lépcsőfok most az, hogy kiharcoljuk a négybe kerülést.

Chylinski azt is elmesélte, hogy amikor közölte elhatározását, hogy szeretné elfogadni a nyíregyháziak felkérését, Chiappini kollégaként természetesen szomorú volt, barátjaként és mentoraként azonban megértette a döntését és sok sikert kívánt neki az új munkájához.

– A Lódznál tudtak arról, hogy terveim szerint ez az utolsó szezonom másodedzőként, és nem gördítettek akadályt a távozásom elé, amit ezúton is köszönök nekik. Egy nagyszerű lehetőséget és esélyt kaptam – folytatta a szakember.

Az első napok tapasztalatai alapján a nyíregyházi játékosok nyitottak az új dolgokra, szeretnek és akarnak is dolgozni, amire nagy szükség lesz, ugyanis szinte az alapoktól kívánja újraépíteni az együttes játékát.

– A játékrendszert, a blokkvédekezést és a nyitásfogadási szisztémát is máshogy képzelem el, mint amit eddig játszott a csapat, emellett szeretném, hogy gyorsabban röplabdázzunk, mert az eddigi játék számomra kicsit idejét múlt volt. Nyilván ez nem lesz egyszerű, mert ezeket a dolgokat normál esetben augusztusban és szeptemberben gyakoroljuk, most úgy kell őket elsajátítanunk, hogy közben a mérkőzések is jönnek, amiket természetesen szeretnénk megnyerni – jelentette ki a tervekről Chylinski, aki hat hétben jelölte meg azt az időtartamot, amire szerinte szüksége van a játékosoknak az általa elképzeltek elsajátításához.

A tréner első benyomásai ugyanakkor kedvezők, a klubnál minden adott az ideális munkához, a stáb és a létesítmény, illetve utóbbi felszereltsége szerinte a „Bajnokok Ligája legjobb együtteseivel” mérhető össze.

Több van ebben a keretben

– Azt gondolom, a keretből eddig nem sikerült kihozni azt, ami benne van, de hiszek abban, hogy kemény munkával fel fogjuk tudni venni a harcot akár a Vasassal és a Békéscsabával is. Nincs sok időnk, mert pontokra van szükségünk ahhoz, hogy a rájátszást minél előkelőbb pozícióból kezdhessük meg, de a fő cél jelenleg, hogy arra készen álljunk. Néhány játékelemben remélem, gyorsan szemmel látható lesz a változás – jelentette ki a lengyel szakvezető a február elejéig tartó alapszakaszról.

Chylinski megjegyezte, az edzéseken hiába dolgoznak jól a tanítványai: ha ezt a meccseken, stresszhelyzetben nem tudják megmutatni, hiszen „senkit sem fog érdekelni, hogy a tréningeken mit csinálnak”.

– Fontos, hogy a lányok is lássák az előrelépést, mert ha érzik, hogy napról napra jobb játékosok, akkor el fognak kezdeni hinni a taktikában és magukban. Az első pár napban többet fejlődtünk, mint arra számítottam, de majd a mérkőzések döntik el, hogy tényleg jó úton járunk-e – mondta Chylinski, aki szerint a válogatott szempontjából is jó, hogy Magyarországon dolgozik, hiszen így hétről hétre testközelből láthatja játszani azokat a röplabdázókat, akikre nyáron számíthatnak a nemzeti csapatnál.

– Kicsit elveszítettük a hitünket az elmúlt meccseken, hogy előrébb végezhetünk a bajnokságban vagy a kupában, mint tavaly. Az új vezetőedző érkezése hozzáadhatja azt a pluszt ami hiányzott. Nem felejtettünk el nyerni, de a heti munkánk, ahogy dolgozunk, meghatározza majd a mérkőzéseinket – tette hozzá a csapatkapitány Tóth Fruzsina.

Még semmi sincs veszve

A Nyíregyháza az Extraligában nyolc forduló után három győzelemmel és öt vereséggel, tizenegy ponttal a tabella ötödik helyén áll, míg a Magyar Kupa negyeddöntőjének januári visszavágóját 3:0-s előnnyel várja a DVTK ellen.