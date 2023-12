A Blue Sharks az idei utolsó mérkőzésén azzal a szándékkal lépett pályára, hogy a győztes úton marad, vagyis a Hepp-kupában és a bajnokságban aratott egy-egy siker után a – szintén jó formában lévő TF-Budapest vendégeként is jó eredményt ér el.

Elöl jól kezdett a csapat, rövid idő alatt Nagy Simon egy, Végső Bálint két hármast vágott be, Sioeli Vaiangina kétszer zsákolt. A fővárosiaknál elsősorban a nyíregyháziak egykori játékosa, Dancsecs András villogott, de később a csereként beálló Geiger Bálint többször is jól védekezett rajta. A Cápák az első negyed végére már csapatszinten is jobban néztek ki hátul, igaz, a TF rendkívül hatékonyan dobott kintről.

A vendégek egy-két kifejezetten szép akcióval átvették a vezetést, de a második játékrészben indiszponálttá váltak, eladott labdák mellett könnyű dobások is kimaradtak, amit kihasználva fokozatosan ellépett az ellenfél. A mieink játéka csak a félidő végére stabilizálódott, Geiger utolsó másodperces hármasával visszajöttek tízen belülre (45–36).

A Nyíregyháza fordulás után elkapta a fonalat támadásban, Nagy jól dobott, Végső is bevágott egy hármast, Tarján Izsák osztogatta a gólpasszokat, Bus Iván pörgette a társait, nagy energiával védekezett a társaság. A vendéggárda 8–0-s futással visszajött négy pontra, de ekkor jött egy újabb hullámvölgy. Hozzá kell tenni, a TF igen agresszívan védekezhetett, a Blue Sharks a 30. percben először dobhatott büntetőt, akkor is egy olyan faultért, ami kiállítást érhetett volna, végül csak sportszerűtlen lett az ítélet...

Mindenesetre a Nyíregyháza a negyedik etapot Vaiangina hármasával kezdte, amivel rögtön felcsillant a remény a zárkózásra, de a csapat hiába hajtott, egyszerűen nem tudott közelebb jönni. Öt perccel a vége előtt aztán indított egy újabb ígéretes rohamot. Nagy hármasával hat pontra csökkent a különbség, sőt, később Bus ziccerével már csak öt volt közte. A Cápák az utolsó pillanatig küzdöttek, ám sajnos a TF egy-két jó támadással lezárta a meccset. A Blue Sharks 2–11-es mérleggel az utolsó helyen zárta az alapszakasz első körét, folytatás január ötödikén.

Kosárlabda: NB I/B, Piros-csoport, 13. forduló

TF-Budapest–Hübner Nyíregyháza BS 77–70 (21–21, 24–15, 19–16, 13–18)

Budapest, v.: Esztergályos, Magyari, Kéri.

TF: Szántó 3, Szanyi 7/3, Dancsecs 24/9, Karosi 14/6, Kelenföldi 13. Csere: Anda 16/3, Simon, Gémes, Lőrincze. Vezetőedző: Beák Gábor.

Nyíregyháza: Bus 5, Végső 13/9, Nagy 13/9, Vaiangina 11/3, Tarján 8. Csere: Geiger 11/3, Szobi, Völgyi 7/3, Glatz, Bonifert, Füzi 2. Szakmai igazgató: Merim Mehmedovic.

Kipontozódott: Völgyi (37.).