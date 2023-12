Szombaton ért véget a 100. felnőtt országos bajnokság, amelynek a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok adott otthon. A megméretésre a nőknél 69-en neveztek, amely jelentősen magasabb volt, mint az elmúlt évek átlaga. A férfiaknál a regisztrált létszám 156 fő volt, így összesen 225-en vettek részt a Papp László nevét viselő jubileumi felnőtt országos bajnokságon. A nők és a férfiak között is a Csepel nevezte be a legtöbb versenyzőt, a Nyíregyházi VSC Big Boxingot hárman képviselték, Nagy Lajos és Kassai Ignácz tanítványai két bronzéremmel tértek haza.

Családi okok miatt nem vett részt az eseményen Kovács Richárd, így nem védhette meg címét, a dobogó legalsó fokára állhatott viszont Kovács Tamás (63.5 kg) és Petrimán Milán (67 kg), ugyanakkor Petrimán Patrik (71 kg) az első mérkőzésén kikapott a Csepel ukrán versenyzőjétől. Ettől az évtől ugyanis azok is indulhattak, akiknek folyamatban van a honosítási kérelme.

– Patrik az első napon lépett szorítóba, nagyon jó, kiegyenlített mérkőzést játszott, ha nagyobb lett volna benne a győzni akarás, akkor az ő kezét emelhették volna magasba – kezdte értékelését Nagy Lajos, akinek a munkáját Kassai Ignác segíti, majd rátért az érmes versenyzők értékelésére.

– Milán minden nap bunyózott, az első két meccsét megnyerte, az elődöntőben a szintén nagyon tehetséges Énekes Dominikkal találkozott. Az első menet a miénk volt, érzésem szerint tisztábban, mint ahogy a bírók ideadták. A második menet első ütésváltásánál összefejeltek, a mérkőzés játékvezetője azonban ütést jelzett a zsűrinek, nem a vétlen fejelést. Utóbbi esetben le kellett volna pontozni az addigi állapotot, amely véleményem szerint nekünk kedvezett volna. Így sem vagyok elégedetlen, annak ellenére, hogy titokban a döntőbe vártam és arra is képesnek tartottam, hogy megszerezze az aranyérmet. Nem vagyunk elkeseredve azonban, mert fiatal, tehetséges és kitartó, mint ahogy a többiek is, övék a jövő. Tamás megnyerte az első meccsét a döntőben jutásért aztán a későbbi bajnoktól kapott ki egy jó hajtós mérkőzésen. Kiegyenlített találkozó volt, nem maradt adósa Római Rubennek. Összességében Milánnal és Tamással elégedettek lehetünk, Patriktól viszont picit többet vártam – zárta Nagy Lajos.

Az eseményen díjazták az utánpótlás korú versenyzőket is. Jutalomban részesült a korosztályos magyar bajnok Petrimán Patrícia (46 kg) is az Európa-, valamint a világbajnokságon nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

A végén Nagy Lajos azt is elmondta, hogy nincs megállás, a héten folytatják a munkát, hiszen január 16-án kezdődik a tradicionális Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny, amelyet jövőre már a hatvannyolcadik alkalommal rendeznek meg Debrecenben, a megméretésen ismét kötelek közé lép Kovács Richárd is.