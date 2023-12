A Tiszavasvári az előző szezonban a 6. helyen fejezte be a küzdelmeket az NB II.-es bajnokságban. Ennek a szezonnak új névvel és új edzővel vágtak neki Gazdag Richárdék. A csapat edzője Türk Ferenc lett, aki nyolc évig az osztálytárs Kisvárda alakulatát trenírozta. A szakember korábban játékosként, majd játékos-edzőként is tevékenykedett Tiszavasváriban, így ismerős környezetbe tért vissza. A Tiszavasvári-SZIKE néven szereplő együttes a megváltozott lebonyolítási rendszer miatt az az alapszakasz első négy helyére pályázik, hiszen az a biztos bennmaradást jelenti. A cél egyre távolabbinak tűnik, annak ellenére, hogy alapszakaszból van még hátra három mérkőzés. Az eddig lejátszott tizenegy mérkőzésből mindössze kettőt nyert meg Türk Ferenc együttese, egyszer pedig döntetlenre végzett, az így szerzett öt pontjával az utolsó előtti helyről várja a folytatást.

– Nagy esély van arra, hogy az alsóházi rájátszásban folytatjuk majd a szereplésünket. Sajnos azok a mérkőzések sikerültek a legrosszabbul, amelyekre azt gondoltuk, hogy megszerezhetjük a két pontot – kezdte értékelést Türk Ferenc. – Egy szó, mint száz nem tudtuk hozni a kötelezőket, viszont voltak bravúros mérkőzéseink, ezek közé tartozik a Hajdúszoboszló és Nyírbátor elleni győzelem és a DEAC II. elleni pontszerzésidegenben. Az itt szerzett pontok extrák, ettől függetlenül, nagyon hiányoznak a kötelező meccseinken elszórt pontot – tette még hozzá.

A szakember azt is elmondta, hogy a Hajdúszoboszló elleni mindkét mérkőzéssel elégedett, mert azokon a találkozókon valóban kézilabdáztak. Lefelé lógott viszont ki a sorból a Hajdúböszörmény elleni hazai meccs, mert a tartalékos vendégek ellen sok hibával és lélektelenül játszottak. A szakember azt is elárulta, hogy nézőként bizony otthagyta volna azt a mecset menet közben.

Összességében, minden nehézség ellenére csalódás az eddigi szereplésünk, az újonnan érkezőktől is többet vártam – zárta Türk Ferenc.

A Tiszavasvári-SZIKE a téli pihenőt követően január második hetében folytatja a munkát.

SZIKE számok

Összesített

8. hely 11 2 1 8 311-336 5

Hazai pályán

5 2 - 3 153-152 4

Vendégként

6 - 1 5 158-184 1

Házi góllövőlista. 53 gólos: Balázs Máté. 42 gólos: Kórik Levente. 37 gólos: Balogh Dániel. 34 gólos: Bohács Sándor. 31 gólos: Horváth Bendegúz. 30 gólos: Tuska Szabolcs. 24 gólos: Gazdag Richárd, Orosz László. 21 gólos: Csikós Patrik. 5 gólos: Halmos Balázs. 4 gólos: Feind Zoltán. 3 gólos: Benyusz Kende, Kozma Norbert.