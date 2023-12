Az év egyik sikersztorija az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza szereplése. A csapat tavasszal magabiztosan megőrizte helyét az első osztályban, amiben nagy szerepe volt az előző télen érkezett, majd az alsóházi rájátszásban egyre inkább formába lendült Manecának. A klub a története második élvonalbeli idényében magasabb célokra tört, ennek megfelelően teljesít idáig: 11 győzelemmel, 2 döntetlennel és csupán 5 vereséggel stabil felsőházas pozícióban várhatja a januári folytatást.

– Amikor megérkeztem, picit meglepett a bajnokság színvonala, noha felmértem előtte a terepet, érdeklődtem a debreceni Thiagótól, hogy mire számítsak – emlékezett vissza a brazil játékos. – Nagyon tetszik ez a bajnokság, nem tudok róla rosszat mondani. Az elmúlt időszakban rengeteget fejlődött a játékunk, ami szerintem a külső szemlélő számára is jól látható. Ez többek között annak is köszönhető, hogy remek játékosokat igazoltunk. Az A’Stúdió továbbra is felfelé ívelő pályán maradhat és még erősebb lehet a jövőben. Nem érzem meglepetésnek azt sem, hogy most ilyen jól állunk. Már az elejétől fogva bíztunk magunkban, bíztunk Norbi (Lovas Norbert vezetőedző – a szerk.) és a saját munkánkban. Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy most itt álljunk.

A nyári érkezők között volt Maneca honfitársa, Gregory is, aki valósággal berobbant a magyar élvonalba, a csapat egyik legjobbjaként sokat tett az eddigi sikerekért.

– Mindenki nagyon barátságosan fogadott, az első pillanattól tetszett, hova érkeztem – árulta el Gregory. – Nagyon tetszik az ország, teljesen más világ, mint ahonnan származom. Az emberek nagyon szimpatikusak és ahogy mondtam is, gyorsan befogadtak a társak, mégis picit döcögősen kezdtünk. Mint az élet több területén, itt is időre volt szükség, hogy minden úgy működjön, ahogy mi szeretnénk. Össze kellett szoknunk a társakkal, de idővel egyre jobbak lettünk, javult a játékunk és így jöttek az eredmények is. Nagyon jó csapatot alkotunk és jó úton járunk, de sokat kell dolgoznunk azért, hogy hasonlóan folytassuk és hiszek is abban, hogy szép eredmény sülhet ki a munkánkból. A bajnokság színvonalával kapcsolatban én is megerősíthetem, hogy ez egy erős pontvadászat, örülök, hogy itt játszhatok.

A két brazil játékos természetéből adódóan mindig a legmagasabb célt tűzi ki maga elé, vagyis bajnokságot akarnak nyerni. Hangsúlyozták, társaikkal együtt sokat dolgoznak azért, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el. Maneca hozzátette, a jó bajnoki szereplés mellett azt is fontosnak tartja, hogy még nagyobb legyen a csapat hírneve, minél többen szeressék és szurkoljanak a nyíregyházi együttesnek.

Gregoryék a Haladást is legyőzték ebben a szezonban

Fotó: Gazdag Mihály

Hogy a szavak mellett számok is alátámasszák, mekkora szerepe van a két brazilnak, pillantsunk a góllövőlistára: Gregory 22 találattal vezet, Maneca 16 góllal a negyedik helyen áll. Ha ehhez hozzátesszük, hogy Öreglaki Norbert is 15-ször betalált már az ellenfelek kapujába, jó eséllyel fogadhatunk arra, hogy nyíregyházi játékos lesz a legeredményesebb ebben az idényben.

– Nem az a fontos, hogy ki szerzi a gólokat, az számít igazán, hogy a csapatot győzelmekhez segítsük – szögezte le Gregory. – Nem mi ketten, hanem az egész csapat nyer, azon vagyunk, hogy összedolgozva sikereket érjünk el.

– Olykor talán van köztünk egy kis egészséges rivalizálás, de semmiképpen sem versenyzünk egymással, én is azt akarom elérni, hogy közösen csapatsikereket arassunk – tett hozzá Maneca.

A pályán is látszik, hogy a két játékos jó kapcsolatban van egymással és elmondták, valóban nagy segítség, hogy a hazájuktól távol számíthatnak a másikra.

– Brazíliában már talán játszottunk ugyanazon a meccsen, de személyesen nem ismertük még egymást. Maneca a testvéremmé vált, sokat veszekszünk, de nagyon szeretjük egymást – fogalmazott Gregory.

– Ahogy megérkeztünk, azonnal nagyon jól kijöttük egymással a pályán és azon kívül is. Tényleg olyan, mintha testvérek lennénk Gregoryval, mindig egymás lakásán lógunk és majdnem minden időnket együtt töltjük – reagált Maneca.

Barátságukat jól mutatja az is, hogy a párjaikkal kiegészülve közösen karácsonyoznak.

– Számomra különleges jelentése van a karácsonynak – szögezte le Gregory. – Ahhoz vagyunk szokva, hogy a családunkkal töltjük az ünnepeket, ami nagyon fontos nekem, viszont a munkánk miatt ez most sajnos nem lehetséges. Itt leltünk „új családra”, amellyel el is utazunk Portugáliába. Ha isten is úgy akarja, áldott karácsonya lesz mindenkinek!

– A kultúránkban nagyon fontos ez az ünnep, én is ahhoz vagyok szokva, hogy a testvéreimmel, szüleimmel és nagyszülőkkel töltsem ezeket a napokat – vélekedett hasonlóan Maneca. – Így is megtaláltuk a módját, hogy családias hangulatban ünnepeljünk. Remélem, mindenkinek áldott karácsonya lesz!

A két fiú ezek szerint nem idén karácsonykor kóstolja meg először a szabolcsi töltött káposztát. Ki tudja, talán egy év múlva ilyenkor erre is lehetőség nyílik…