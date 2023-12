A megszokott tréningruha helyett ünneplőbe öltözve érkeztek a sportolók, testnevelő tanárok és az edzők szerda délután a Kodály iskolába, ahol az idén is jutalmazták a város kiemelkedő teljesítményt nyújtó diák sportolóit, felkészítőiket, valamint többe között átadták a Jó tanuló-Jó sportoló elismeréseket is. A gála nem gála fellépő nélkül, nyitásképpen az Y2K Nyír1 Dance szórakoztatta színvonalas produkcióval az egybegyűlteket. Ezt követően Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

– Nagy öröm, hogy sikeres és élénk városunkban a diáksport, van kire és mire büszkének lennünk. Gratulálok a versenyzőknek, felkészítőiknek és a szülőknek is – fogalmazott a polgármester. – Az önkormányzat is teljes mellszélességgel támogatja a diákok magas szintű sportolását. Többek között 16 tornatermet újítottunk fel a közelmúltban, valamint öt műfüves focipályával, három műanyag borítású kézilabda pályával járultunk hozzá az infrastrukturális feltételekhez, az sem mellékes, hogy a város költségvetésében külön tételként szerepel a diáksport támogatása, amelyet az idei 14 millió forint helyett jövőre a tervek szerint 18 millióra emelünk – tette még hozzá.

Az előző évekhez hasonlóan idén is taroltak az aerobicosok, az 53 díjból a legtöbbet söpörték be. A Spartacus Torna Club versenyzői több oktatási intézmény eredményes szerepléséhez járultak hozzá.

– Gratulálok minden versenyzőmnek, valóban remek évet zártunk, de jövőre ezt is megpróbáljuk túlszárnyalni. Sportágunkban az a szerencse, hogy amit versenyzőink egyesületi színekben előadnak a magyar kupán és a bajnokságban, azt a produkciót kisebb változtatással be lehet mutatni a diákolimpián is. Csapatunkból többen járnak egy iskolába, ez pedig óriási előnyt jelet a többiekkel szemben – mondta Hubacsek László, a Spartacus Torna Club vezetőedzője.