A darts ma már Magyarországon is egyre népszerűbb, köszönhetően elsősorban annak, hogy 2005-től idehaza is képernyőre kerül a decemberi világbajnokság, amit a főszervező PDC három faktorra épít, ezzel megfertőzve az arra fogékonyakat. Talán legkevésbé gondolnánk arra, hogy ebből az első a képernyő jobb alsó sarkában látható eredményjelző felírat, ami akaratlanul is leköti a figyelmet. A második maga az időszak, hisz karácsony környékén jóval több idő van televíziót nézni, míg a harmadik az utánozhatatlan hangulat. A sportág hazai népszerűségét mi sem szemlélteti jobban, minthogy a 2010-es érdi amatőr kupán mindössze kilencvenen indultak, amely szám mára már meghaladja a több ezret.

Decemberben jubilál a klub

Természetesen megyénkben is megtalálhatók azok a klubok, amelyek várják a sportág iránt érdeklődőket, közülük az egyik legkiemelkedőbb a Kára Zoltán által vezetett Nyíregyházi Darts Club (NyDC).

– A klub története 2013 decemberéig nyúlik vissza – tekintett vissza a kezdetekre Kára Zoltán. – A kis csapat a nulláról indulva, táblák és egyéb felszerelések nélkül kezdte meg a működését, ám az alázatos munka és az összefogás hamar meghozta a gyümölcsét. Egy évvel később már házi versenyeket szerveztünk, majd amikor az állandó létszámunk húsz főre gyarapodott – 2016 szeptembere – sportegyesületté váltunk. Ekkor költöztünk a jelenlegi otthonunka, a Dallas Biliárd Klubba, 2018-ban pedig egy újabb nagy lépést téve csatlakoztunk a Magyar Darts Szövetséghez.

Az egyesület 2023-ban minden eddiginél magasabbra helyezte azt a bizonyos lécet, hiszen két fiatal versenyzője is komoly eredményeket ért el mind a hazai, mind pedig a nemzetközi porondon.

– Úgy vélem, hogy az idei évünk még az előzőnél is sikeresebb volt, hiszen Sipos Dorina a nemzeti bajnokság ifjúsági leány kategóriájának összetett versenyében az előkelő harmadik helyen zárt, míg ifj. Macsu István a serdülő fiúk között végzett másodikként – folytatta az NyDC elnöke. – Ez mindkettőjük részéről hatalmas fegyvertény, arról nem is beszélve, hogy az egyesületünk életében is hatalmas elismerés.

Komoly versenyeket rendeztek

A darts klub az év második felében ezúttal is megrendezte két kiemelkedő versenyét az Erdőbénye Opent, valamint az immáron VI. Dallas Opent.

– Tokaj helyett idén Erdőbényén hoztuk tető alá augusztus végén a nagy versenyünket, amelyen több mint százan indultak. Tizenhat táblán zajlottak a küzdelmek, párosban és egyéniben is. Igencsak nívós mezőny gyűlt össze. Párosban debreceni siker született, míg egyéniben egyesületünk versenyzője, Bosnyák László diadalmaskodott klubtársa, Ésik Gábor ellen. Mindemellett az egyik különdíjat is elvittük, ugyanis a tizenegy esztendő ifj. Macsu István dobta a torna legmagasabb kiszállóját, 148-ról befejezve egy leget – tekintette vissza a nyár végi viaskodásra Zoltán.

November 4-én, közel ötven fő vágott neki a Dallas Opennek, ami anno az ország első dupla be és dupla ki megmérettetése volt.

– Annak idején mi kezdtük el idehaza a dupla beszállós versenyek rendezését, persze azzal, hogy jelentősen megnövekedett a klubok száma, ma már többen is szerveznek ilyen viadalt. A dupla beszálló miatt egy nagyobb kihívást kellett teljesítenie a játékosoknak. „Pub game” is volt a versenyen, 48 nyílig volt ugyanis engedve a játék egy legen belül. Szépen röpködtek a magas kiszállók is, a verseny első szakaszában játékosunk, Szathmáry Zoltán 164-el igencsak magasra tette a lécet, ezt pedig már senki nem tudta megdönteni. Végül az NyDC kiválósága, Bak Richárd és a debreceni Vörösházi György jutott a döntőbe, amelyet legnagyobb örömünkre 5:1-re nyert meg Ricsi.

Természetesen nem mehetünk el szó nélkül az idei világbajnokság mellett sem, így kíváncsiak voltunk egy hozzáértő esélylatolgatására.

Humphries a vb-n is meglepetést okozhat

– Az én személyes kedvencem most Luke Humphries, bár azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül – vezette fel a vb esélyeit a beszélgetés végén Kára Zoltán. – Amennyiben tartani tudja az elmúlt időszakban mutatott formáját, akkor esélyes lehet a végső győzelemre. Mellette Michael van Gerwent várom még a döntőbe, akit sohasem szabad leírni, ahová akár még Michael Smith is odaérhet, bár az ő esetében nagy kérdés, hogy mekkora motiváció maradt még benne azután, hogy egyszer már elhódította a vb-trófeát. Na, meg persze Gerwyn Price-t sem írnám le.

Az idei PDC-dartsvilágbajnokságot december 15-e és január 3-a között rendezik meg. Aki pedig kedvet kapna a játékhoz, azt továbbra is nagy szeretettel várja a Nyíregyházi Darts Club.