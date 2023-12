Szeptember közepén Nagyecsedre figyelt nem csak vármegyénk, hanem az egész ország labdarúgásért rajongó közege, hiszen a Magyar Kupa harmadik fordulójában a Ferencváros látogatott a szabolcsi településre.

A bajnoki címvédő a papírformának megfelelően magabiztosan nyerte meg a találkozót, amely mindezek ellenére felejthetetlen élményt nyújtott, mind a játékosoknak, mind pedig Nagyecsed lakosainak. Érthető módon megkeresésünkre Harbula Balázs, a csapat edzője is ezt az összecsapást emelte ki az őszi idényből.

Élményekkel gazdagodtak

– Pozitív aspektusból egyértelmű, hogy a Fradi elleni kupameccset említeném, amely telis-tele volt élményekkel, függetlenül az elért eredménytől – vélekedett visszatekintve a zöld-fehérek elleni találkozóra a tréner.

Sajnos a bajnokság őszi kiírása már nem sikerült ennyire jól, a nyolcadik helyen telel a gárda, amely mindössze egyetlen döntetlen mellett minden alkalommal vagy győztesen, vagy pedig vesztesen hagyta el a játékteret.

– Komolyabb célokkal vágtunk neki ennek a szezonnak – folytatta a csapat mestere. – Az őszi szezonban szerettünk volna az első öt között végezni és minél több kört menni a Magyar Kupában. Utóbbi sikerült, hiszen a Ferencváros ellen játszhattunk a harmadik fordulóban egy örökké felejthetetlen mérkőzésen. Ezzel szemben a bajnokságban azért jócskán maradt hiányérzetünk, bár az, hogy tavasszal tíz alkalommal is hazai pályán szerepelhetünk, azért az biztató a folytatásra nézve.

Változatlan célokért küzdenek

A csapat céljai változatlanok, a vezetőség továbbra sem tett le arról, hogy a 2023-2024-es szezon végén az élmezőnyben zárjanak.

– Január közepén kezdjük a felkészülést, melynek során a Cipőraktár Kupán is pályára lépünk. Továbbra is elérhetőnek tartjuk az első öt hely valamelyikét, meg persze ezúttal is igyekszünk kvalifikálni a Magyar Kupa főtáblájára, hogy a következő idényben is vendégül láthassunk egy nagynevű ellenfelet – zárta gondolatait Harbula Balázs.

Nagyecsedi mutatók

Őszi végeredmény

8. hely 15 7 1 7 28-25 22

Hazai pályán

15. hely 5 2 - 3 11-8 6

Vendégként

3. hely 10 5 1 4 17-17 16

Házi góllövőlista. 6 gólos: Szabó Tamás. 4 gólos: Marinas Vasile, Pócsi Balázs. 3 gólos: Kóka Róbert, Nyíregyházi Gábor. 2 gólos: Jónás Márk, Nagy Norbert. 1 gólos: Erdős Márk, Ladányi Dávid, Sarkadi Gergő, Somlyai Gábor.