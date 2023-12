Életben maradt a bennmaradás reménye





Talán már csak a legvérmesebb szurkolók bíztak abban, hogy a Kisvárda Master Good csapata győzelemmel búcsúztatja a 2023-as naptári évet, ám végül ez megvalósult, az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenhetedik fordulójában ugyanis Feczkó Tamás gárdája 4–0-ra ütötte ki az Újpestet.

– A siker közös, nemcsak a játékosoké és a szakmai stábé az érdem, hanem a pályamunkások is hozzátették a magukét azzal, hogy mindennap a legjobb állapotú játékteret készítették elő nekünk a mostoha körülmények között is – kezdte mondandóját a mérkőzést követő sajtótájékoztatón a rétköziek vezetőedzője, Feczkó Tamás. – Sokat jelent nekünk, hogy végre kiszakadt a gólzsák. Annak különösen örülünk, hogy gólt sem kaptunk, igaz, el kell ismerni, hogy az Újpestnek legalább három nagy lehetősége adódott. Döntő momentum volt, hogy gól nélküli állásnál ők kihagyták, mi viszont értékesítettük az ajtó-ablak helyzetet.

Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt évek tekintetében legalább tíz győzelem szükségeltetett a biztos bennmaradáshoz. A Várda négy sikerrel megy pihenőre, de vajon összehozható-e tavasszal a további hat diadal?

– Ezt a kérdést már sokan feltették – folytatta a mester. – Akkor is azt válaszoltam, amit most, mivel kevés a döntetlen, így meglehet, bár az sem kizárt, hogy ezúttal tizenegy vagy tizenkét siker is kell majd a biztos bennmaradáshoz. Egyértelmű, hogy frissítenünk kell a játékoskeretet, bízom abban, hogy nem csak igazolni, hanem erősíteni is tudunk, de ezzel a játékkal üzentünk, többre vagyunk képesek.

Ugyanígy vélekedett a csapatkapitány Lucas is, aki az egyre szorosabbá váló csapategységben látta a győzelem kulcsát.

– Az eredmény önmagáért beszél, egyben minden előzetes várakozást felülmúl – nyilatkozta Lucas. – Tudtuk, hogy több van a csapatban, mint amennyit eddig mutatott, örülök, hogy ezt végre be tudtuk bizonyítani. Feczkó Tamás egyénileg is sokat foglalkozik velünk, több időt töltünk együtt, sok a csapatprogram, ez pedig a pályán is érződik. Kár, hogy pont most lett vége az évnek.

A mérkőzés legjobbja a két gólt és egy gólpasszt jegyző Mario Ilievszki lett. A huszonegy esztendős északmacedón támadó szerezte az első találatot, majd hozta kihagyhatatlan helyzetbe Jaroslav Navrátilt. A fordulást követően pedig bebiztosította a három pont begyűjtését.

A hazai élvonal küzdelmei 2024. február 3-án folytatódnak, akkor a Kisvárda a bajnoki címvédő Ferencvárost fogadja.