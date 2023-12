Teljesen megtelt diákokkal, edzőkkel és testnevelőkkel kedd délután a vármegyeháza díszterme. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület itt tartotta ugyanis az év végi díjátadó gáláját. Az elmúlt években sajnos különböző okokból elmaradt az esemény, amelyet 2019 után rendeztek meg újra.

Megvalósították a céljaikat

– Hadd áruljam el, hogy mindig szívesen jövök Nyíregyházára és a vármegyébe – mondta el Bóka Lóránt, az MDSZ Észak-Alföldi Régió Irodavezetője. – Hála istennek nem csak a vendégszeretetben jeleskednek az itt élők. A diáksport területén is érnek el olyan kiemelkedő eredményeket, amelyekre büszkék lehetnek. Az elmúlt másfél év során igencsak nagy utat járt be a Magyar Diáksport Szövetség. Rengeteg problémával küzdöttünk meg, de végül elértük a céljainkat, így ma már viszonylagos nyugalom honol a szövetség költségvetésében. Ma már a Diákolimpiák nevezési díjait nem az iskoláknak kell fizetniük, mint ahogyan az állami fenntartású oktatási intézmények útiköltségé is átvállalásra kerül. Az Aktív Iskola programban pedig ma már több mint háromszáz iskola vesz részt, de szeretnénk, ha hamarosan elérné ez a szám az ötszázat.

Tőle a Vármegyei Közgyűlés alelnöke, a vármegyei Diáksport Szövetség korábbi elnöke, Baracsi Endre vette át a szót.

– Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt évek során öt diákolimpiai döntőnek adott helyt Nyíregyháza – tekintett vissza a mögöttünk hagyott időszakra Baracsi. – Nagyon hálás vagyok mindenkinek, kezdve az oktatási intézményektől, a testnevelőkön át a diákokig. Köszönjük nekik, hogy munkát fektetnek abba, hogy előmozdítsák a vármegyei diáksport életét. Tudjuk, hogy a sport hozzátartozik az életükhöz, és aki itt sikeres, az az élet más területén is hasznát veszi ennek. Azt kérem, hogy ugyanezt a sikerekben gazdag munkát ilyen alázattal végezzék továbbra is.

Van ok büszkének lenni

Baracsi Endre utódja Dr. Székely Tibor lett, aki efféle minőségében először köszönthette a jelenlévőket.

– Hatalmas büszkeséggel tölt el minket az, hogy a mai felgyorsult világban igencsak nagy létszámban vannak még olyan fiatalok, akik időt és energiát nem spórolva dolgoznak azért, hogy sportolóként sikereket érhessenek el. Természetesen ez nem sikerülhetne az elhivatott testnevelők, az edzők és az intézmények nélkül. Vármegyénk kimondhatatlanul elégedett azokkal az eredményekkel, amelyeket az elmúlt időszakban a diákjaink elértek – értékelt Dr. Székely Tibor.

Ezt követően jöttek a kitün­tetettek, a díjak, amelyekből volt bőven. Szerencsére, és remélhetőleg jövőre is így lesz.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület díjazottjai

Jó tanuló, jó sportoló:

Király Nándor István (röplabda, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium)

Jánvári Gábor (röplabda, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium)

Nagy Róbert (röplabda, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium)

Szabó Regina (úszás, Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola)

Dévai Csenge (úszás, Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és AMI)

Kalló Olívia (röplabda, Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola)

Gavrylkiv Andrei (kézilabda, Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola)

Magyar Zsombor (torna, Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola)

Osvai Réka (kézilabda, atlétika, Tiszavasvári Általános Iskola, Tiszavasvári)

Tóth Regina (kézilabda, atlétika, Tiszavasvári Általános Iskola, Tiszavasvári)

Szabó Luca (kézilabda, atlétika, Tiszavasvári Általános Iskola, Tiszavasvári)

Szabó Lili (kézilabda, atlétika, Tiszavasvári Általános Iskola, Tiszavasvári)

Juhász Edmond (atlétika, Csenger, Makovecz Imre Általános Iskola)

Takács Norbert (torna, Kisvárda, Várday Kata Református Általános Iskola)

Palcsik Flóra (torna, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium)

Molnár Éda (torna, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium)

Somlyai Róbert (kézilabda, Fehérgyarmati Deák Ferenc Ált. Isk. Gimn. és Kollégium)

Fábián Balázs (úszás, Fehérgyarmati Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium).

A legeredményesebb általános és középiskolák

Vári Emil Általános Iskola, Kisvárda (igazgató: Pokol Miklós, testnevelők: Fülöp Árpádné, Gönczné Gyarmati Krisztina, Királyné Simon Edit Katalin, Péter Tibor).

Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola, Dombrád (igazgató: Simonné Kovács Edit, testnevelő: Szűcsné Kovács Anikó).

Patay István Általános Iskola, Nyírmada (igazgató: Kukuts Csilla, testnevelők: Pacuk Péter, Simon Attila, Faragó János).

Nagyvarsányi Református Iskola és Óvoda (igazgató: Szilágyiné Topolánszky Tünde, testnevelő: dr. Pintye Zoltán).

Istenszülő Oltalmáról elnevezett Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda (igazgató: Cserbán Józsefné, testnevelők: Kosztyu Gábor, Oláhné Nagy Szabina, Karnainé Suga Viktória).

Napkori Jósika Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI (igazgató: Tóth Zoltánné, testnevelő: Cserés Gábor, Tiba Péter).

Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Nyíregyháza (igazgató: Kantár Attila, testnevelők: Vasné Iván Györgyi Ágnes, Nagy Attila, Nemes Sándor, Szabóné Pap Katalin, Halász Levente, Fehér Márkó, Kantár Attila, Jobbágy René, Bakosiné Szenczi Erika, Tamás Menyhért Levente).

Móricz Zsigmond Általános Iskola, Nyíregyháza (igazgató: Illés Zoltán Imre, testnevelők: Moravszki Gyuláné, Tamás Kálmán, Pallay-Farkas Attila).

Rakovszky Sámuel Általános Iskola és AMI (igazgató: Nánásiné Szabolcsi Mónika, testnevelők: Koczogh István, Hengsperger Attila, Hoszták János).

Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskola (igazgató: Vass Edit, testnevelők: Nagyné Leveleki Ildikó, Szakáts Szabolcs, Lakatos Dávid).

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda (igazgató: Szarkáné Balogh Katalin, testnevelők: Harbula Balázs, Tankócziné Bihari Andrea, Pálfy Tünde, Szabó Péter).

Kölcsei Kölcsey Ferenc Általános Iskola (igazgató: Baloghné Harbula Lívia, testnevelő: Máté Imre).

Képes Géza Általános Iskola, Mátészalka (igazgató: Pénzes Ottó, testnevelők: Nagy Andrea, Kovács István, Viszlay Péter, Bistyei Attila, Trencsényi Szabolcs).

Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium (igazgató: Barcsay István, testnevelő: Juhász Ferenc).

Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola (igazgató: Ráduly Zsolt, testnevelők: Rontóné Tári Gizella, Rontó Zsolt, Petruska Zoltán, Gyulai Ákos).

Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és AMI (igazgató: Bárány Attila, testnevelők: Kovács János, Fábri Zoltán).

Báthory Anna Református Általános Iskola, Nyírbátor (igazgató: Siva­dóné Cselenyák Dóra, testnevelők: Opre Csabáné, Weibli Zoltán, Csonka Gábor, Kiss Attila, Molnárné Orosz Felícia).

Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola Nyírbátori Tagintézménye (igazgató: Kovácsné Molnár Nóra, testnevelő: Szász Tamás).

Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza (igazgató: Pásku Judit, testnevelők: Pók István, Szekér Lászlóné, Baksa Ádám, Krokovay Gabriella Katalin, Imre Tibor, Tumpek András).

Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium (igazgató: Bánné Gulyás Katalin, testnevelők: Cserpák Róbert, Újvári Gyula, Polacsek Krisztina, Baksa Tibor, Orosz Tamás, Tóth László).

Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium és Kollégium, Fehérgyarmat (igazgató: Iszák Tibor, testnevelők: Széles Zoltán, Kókán József, Máté Tiborné, Geletey Zoltán, Czibere Kristóf, Falcsik Miklós).

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda (igazgató: dr. Koncz Gábor, testnevelők: Jónás Béla, Lipéczné Szabó Erika, Tamásné Balogh Beáta, Juhász Béla, Dolhai Máté, Czifra József, Czifráné Subert Katalin).

Esze Tamás Gimnázium, Mátészalka (igazgató: Bétéri Zoltán, testnevelők: Szépné Nyirán Ágnes, Szép Ferenc, Kürti László).

Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, Nyírbátor (igazgató: Rácz Tiborné, testnevelők: Nagy Lászlóné, Koczka János, Csapos Zsolt, Halász Csaba, Hegedűs Sándor, Csapos János, Gavallér Zsolt, Ábri Teodóra).

Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium (igazgató: Szalainé Bíró Katalin, testnevelők: Baráth Tibor, Majoros Imre, Bíró József).

Ibrányi Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (igazgató: Tandiné Pataky Zsuzsanna Cecília, testnevelők: dr. Kató Simonné, Kovács Gábor, Deák Ferenc).

A Magyar Diáksport Szövetség több szempontot figyelembe véve a 2022/2023. tanévre vonatkozóan több kategóriát hozott létre, amely kategóriákban el kívánja ismerni a pedagógusok és az iskolák teljesítményét, aktivitását.

Legaktívabb Középfokú Iskola díj:

1. helyezett, Északi ASZC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (igazgató: Gerják József, testnevelők: Dávidné Szabó Zsuzsanna, Pócsik Csaba, Szoboszlai István, Szögyényi Gábor, Tóth Attila Árpád).

2. helyezett, Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium (igazgató: Morauszky Tamás, testnevelők: Pethő Károly, Pazonyi György István, Mátyás Péter, Bartha Imre, Pócsik Csabáné, Molnár Bettina).

3. helyezett, Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium (igazgató: Torda István Tamásné Nagy Ildikó, testnevelők: Csonka Judit Ildikó, Horváth Anetta, Vajda Gyula, Bodnár Mihály).

Legaktívabb Alapfokú Iskola díj:

1. helyezett, Bornemisza Géza Általános Iskola, Nábrád (igazgató: Szarkáné Orosz Marianna, testnevelők: Szűcs Béláné Varga Éva, Veres Erika).

2. helyezett, Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola, Nyíregyháza, igazgató: Szokolné Nagy Ágnes, testnevelők: Kurucz Miklós, Kovács Richárd.

3. helyezett, Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde (igazgató: Rozinka Mihály, testnevelők: Homokiné Bákonyi Mária, Tormáné Kovács Valéria).

Jutalmazott testnevelők, körzeti:

Szekér Lászlóné testnevelő, Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (Nyíregyháza körzet)

Szűcs Béláné Varga Éva testnevelő, Bornemisza Géza Általános Iskola, Nábrád (Fehérgyarmat körzet)

Szakáts Szabolcs testnevelő, Móra Ferenc Általános Iskola, Nyírtura (Nyírbogdány körzet)

Borbély Gábor testnevelő, Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kisvárda (Nyíregyháza körzet)

Groholy Pál Levente testnevelő, Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola (Mátészalka körzet)

Hegedüs Sándor testnevelő, Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, Nyírbátor (Nyírbátor körzet)

Kovács József testnevelő, Nagykállói Általános Iskola, Nagykálló (Napkor körzet)

Kovács János testnevelő, Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és AMI (Tiszavasvári körzet)

dr. Pintye Zoltán testnevelő, Nagyvarsányi Református Iskola és Óvoda (Vásárosnamény körzet).

Jutalmazott testnevelők, a vármegye fiatal testnevelője:

Kurucz Miklós, Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola, Nyíregyháza.

Nyugdíjba vonuló testnevelők:

Kovács Tibor testnevelő, Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium

Koczka János László testnevelő, Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium, Nyírbátor

Lakatos László testnevelő, I. István Király Általános Iskola, Rétközberencs

Kiss József Sándor testnevelő, Szabó Magda Általános Iskola, Botpalád

Berecz László testnevelő, Patay István Általános Iskola, Nyírmada

Orosz Miklós testnevelő, Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Lukács Balázs testnevelő, Csarodai Herman Ottó Általános Iskola.

Külön elismerésben részesült:

Ferenczi György, az Ibrányi Árpád Fejeledelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola volt testnevelője, aki több évtizeden keresztül meghatározó szervezője és résztvevője volt az ibrányi körzet diákolimpia-versenyeinek.

Orosz Györgyné, a Napkori Jósika Miklós Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola volt testnevelője, aki több éven keresztül a napkori körzeti versenyek, valamint a megyei döntők szervezőjeként ténykedett.

Bakosi Béla, a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület elnökségi tagja, a Nyíregyházi Sportcentrum volt munkatársa, megyei atlétikai, labdarúgó-, valamint a nyíregyházi körzeti versenyek szervezője.