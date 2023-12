Az MTK legyőzése, majd a DVSC elleni döntetlent követően azt a Diósgyőrt fogadta a Kisvárda Master Good, amely csúnyán elveszítette legutóbbi két mérkőzését. Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenhatodik fordulójában mindkét csapatnak nagy szüksége lett volna a három pontra, hiszen a rétköziek az utolsó helyről menekülnek, míg a DVTK minél hamarabb szerette volna megszakítani a negatív szériáját.

A kezdeti tapogatózást követően a hazaiak előtt adódott az első nagy helyzet, a tizenkettedik percben egy szögletet követően Stefan fejesét bravúrral hárította az előző idényt még Kisvárdán töltő Odincov, s habár a kipattanót Cipetic a hálóba kotorta, a találat les miatt érvénytelen volt.

Jól állta a sarat Odincov

Ezt követően egy jó darabig a mezőnyben gyűrte egymást a két csapat, mígnem Camaj bombáját ismételten csak Odincov hatástalanította. A játékrész végéhez közeledve Stephen került furcsa módon a kisvárdai tizenhatoson belül a földre, az esetet a VAR is megvizsgálta, majd Csonka Bence játékvezető is kielemezte, melynek végén büntető következett, amelyet magabiztosan értékesített Pozeg Vancas, megszerezve ezzel a vezetést a vendég csapat számára. A szünetig nem született újabb találat, így a vendégek várhatták jobb helyzetből a folytatást. A nagyszünetben két helyen is változtatott Feczkó Tamás, a hazai tréner Stefan és Czékus helyére Makowski és Ilievszki duóját küldte be.

Kissé leült a mérkőzés

Mindezek ellenére diósgyőri lehetőséggel kezdődött a második negyvenöt perc, Klimovics lépett el, de Széles beérte és szerelte őt. A folytatásban egy kissé leült a játék, vagy fogalmazhatunk úgy is, hogy nem igazán pörögtek fel az események, ami a vendég egyletnek, vezetésük tudatában, tökéletesen meg is felelt. A nyolcvanhetedik percben aztán ígéretes helyzetből végezhetett el szabadrúgást Kuznecov Szergej csapata, Acolatse pedig tanítanivaló módon tekert a bal alsóba, Petkovicsnak esélye sem volt a hárításra, így lényegében eldöntötte a három pont sorsát a DVTK.

Camaj szerezte a becsületgólt

A hosszabbításban egyébként Acolatse közel járt a duplázáshoz, de újabb lövése a kapufán csattant. A végeredményt a Kisvárda legjobbja, Driton Camaj állította be, a várdai játékos a 95. minutumban egy remek cselt követően tekert a hálóba, ám ez már csak a szépségtapasz volt a hazaiak számára. A Diósgyőr ugyanis elvitte a három pontot a Rétközből, így a szabolcsi alakulat egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül.

A folytatásban a Kisvárda az ugyancsak hullámvölgyben lévő Újpestet fogadja, a 2023-as naptári év utolsó mérkőzésén pedig abban a reményben léphet pályára, hogy pozitív szájízzel kezdhesse meg a felkészülést a bajnokság tavaszi folytatására.

Labdarúgás: NB I., 16. forduló

Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK 1–2 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1841 néző, v.: Csonka B. (Szert B., Buzás B.).

Kisvárda: Petkovics – R. Stefan, Jovicic, Széles, Cipetic, Ötvös, Nikolov, Alic, Navrátil, Czékus, Camaj. Vezetőedző: Feczkó Tamás.

DVTK: Odincov – Gera D., Szatmári Cs., Csorbadzsijszki, Stephen, Vallejo, Pernambuco, Klimovics, Holdamp, Pozeg Vancas, Edomwonyi. Vezetőedző: Kuznecov Szergej.

Gól: Camaj (95.), illetve Pozeg Vancas (41. - 11-esből), Acolatse (87.).

Percek, események

41. perc: Stephen cselezett a 16-os bal oldalának alapvonalhoz közel eső részén, amikor egy rossz belépő eltalálta a lábát, 11-es a DVTK javára! Rudi Požeg Vancaš állt a labda mögé, és a jobbra vetődő Petkovic mellett a kapu bal oldalába gurított, 0-1.

87. perc: Diósgyőri szabadrúgás 20 méterről, szinte középről. A labda mögé Bitok Stephen és Elton Acolatse ált, és utóbbi nagy erővel a kapu bal oldalába lőtt a sorfal mellett, 0-2.

90+5. perc: Driton Camaj balról, a 16-os sarkától kilőtte a kapu hosszú oldalát, 1-2.