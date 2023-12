Nem kísérte siker NB II-es férfi csapataink szereplését a hétvégén. A Kisvárda idegenben, míg a Nyírbátor és a Tiszavasvári-SZIKE pályaválasztóként szenvedett vereséget.

Hajdúnánás–Kisvárda 36–22 (18–9)

Hajdúnánás, 110 néző, v.: Major, Szuromi. Kisvárda: Hostisóczki – Nagy 1, Király N. 3, Gyebnár 3, Vass G. 4, Revák 1, Széles. Csere: Simon (kapus), Kovács L., Csatlós S. 1, Ruzsinszki 3, Kapdos, Jenei, Kertész 3, Bod 3/2. Játékos-edző: Simon András. Kiállítások: 4, illetve 8 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 3/2.

Simon András: – Nem erre készültünk, de az egyébként is fiatal csapatunkból négy meghatározó felnőtt játékos is hiányzott. Volt olyan időszaka a mérkőzésnek, amikor a pályán lévők átlagéletkora nem érte el a 20 évet. Egy ilyen mérkőzéshez a srácoknak nincs meg a megfelelő rutinja és tapasztalata. Ennek eredménye az lett, hogy az első húsz percben tetemes előnybe került a hazai csapat, ez meg is határozta a mérkőzés kimenetelét és végeredményét. Gratulálunk a Hajdúnánásnak.

Nyírbátor–Hajdúböszörmény 24–26 (11–12)

Nyírbátor, 200 néző, v.: Divéki, Paulovics. Nyírbátor: Gadnai – Albecz 1, Mészáros 1, Bor 5, Varga L. 3/2, Tamás 5, Szedlacsek 5/1. Csere: Felföldi (kapus), Beregi 4, Weibli, Siket, Varga R., Lapos, Láng. Edző: Weibli Zoltán. Kiállítások: 12, illetve 6 perc. Hétméteresek: 6/3, illetve 5/4.

Petneházi Zsolt, szakágvezető: – Az első félidő felénél megsérül Varga László, innentől sajnos tanácstalanná vált a csapat. A második félidőben futottunk az eredmény után, így nagyon értékes két pontot veszítettünk.

Tiszavasvári-SZIKE–Balmazújváros 29–35 (15-20)

Tiszavasvári, 150 néző, v.: Barna, Kovács. Tiszavasvári: Tóth – Balogh 4, Tuska 5, Csikós, Gazdag 1, Kórik 4, Orosz 2. Csere: Molnár (kapus), Balázs 8/4, Benyusz 3, Halmos 2, Kovács, Zsoldos. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 20, illetve 10 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 3/2.

Türk Ferenc: Nem elég hogy kevesen vagyunk, még jön egy betegséghullám. Köszönöm azoknak akik segítettek, sajnálom, hogy nem sikerült nyernünk. Aki pályán volt mindent megtett de sajnos ennyire futotta.

További eredmény: DEAC II.–Hajdúszoboszló 23–24 (13–13).

A bajnokság állása