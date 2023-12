Bombagól Kesztyűs Barnától, tűpontos tekerés Nagy Dominiktól, fontos fejes Alaxai Árontól, szemfüles találat Novák Csanádtól, klasszikus csatármegmozdulások Myke Ramostól. Ez csak néhány olyan jelenet, amit a Nyíregyháza Spartacus szurkolói felidézhettek szerda este a Chloé New Yorkban étteremben.

A klub rendhagyó programmal kedveskedett drukkereinek azzal, hogy az őszi gólösszefoglaló levetítése mellett kötetlen beszélgetésre invitálta őket.

Nem nagy kockázat kijelenteni, hogy a Szparinak évek óta nem volt ilyen pozitív hangulatú összejövetele. Mindez nem véletlen, ugyanis a piros-kékek 2013 óta először végeztek őszi bajnokként. Noha a naptári évben még egy vasárnapi, siófoki túra vár a csapatra, a bajnokság első felének csodálatos eredményét illő módon lezárta az egyesület.

A jelenlévők fél órába sűrítve 39 gólt nézhettek újra. Dankó László sajtófőnök elöljáróban elmondta, már majdnem készen volt a húsz perces összefoglaló, aztán jött az utolsó két forduló…

A klub vezetői mellett Nagy Dominik, Kesztyűs Barna, Géresi Krisztián és Gengeliczki Gergő is részt vett a programon, a szurkolók nekik már személyesen is gratulálhattak egy-egy találatot újra látva.

Hogy mennyit változott a csapat helyzete, azt jól mutatja az is, hogy az előző idényben 38 bajnoki meccsen szerzett 46 gólt, most 17 találkozó után jár 39-nél. A Szparié a második legtöbb szerzett gól és a harmadik legkevesebb kapott, valamint a legjobb a gólkülönbsége. A nyíregyháziak kerekítve 2,3 találatot jegyeztek meccsenként, csupán két mérkőzésen nem találtak az ellenfél kapujába, viszont hét találkozón nem kaptak gólt. Mindez azt eredményezi, hogy a csapatnak már most hárommal több győzelme van, mint az előző szezonban összesen és kettővel több a pontja is.

Ilyen félév után természetesen nagy a várakozás a szurkolók részéről, akik feltették legfontosabb kérdéseiket a klub képviselőinek. Révész Bálint elnök, Dankó Gergő klubigazgató, Fekete Tivadar sportigazgató és Tímár Krisztián vezetőedző összefoglalta az elmúlt egy évet és beszéltek arról is, minek köszönhető az elmúlt hónapok sikere. Jobban megismerhettük a vezetők gondolkodását és további terveit.

A játékosok első kézből erősítették meg, hogy nem más a céljuk, mint a feljutás! Fekete Tivadar leszögezte persze, hogy még nem nyertek meg semmit, de hozzátette, remélhetőleg fél év múlva már nem így lesz. A sportigazgató ezzel együtt kiadta a feladatot: „közösen érjük el a legmerészebb álmainkat!”

Gólok percenkénti eloszlása

0-15 perc: 5 db

16-30: 4 db

31-45: 3 db

46-60: 7 db

61-75: 11 db

76-90+: 9 db

Házi góllista. 7 gólos: Géresi Krisztián, Nagy Dominik. 6 gólos: Myke Bouard Ramos. 4 gólos: Novák Csanád. 3 gólos: Herjeczki Kristóf. 2 gólos: Alaxai Áron, Farkas Bendegúz, Gengeliczki Gergő, Gresó Mátyás, Kesztyűs Barna. 1 gólos: Baki Ákos, Németh Barnabás.

Eredmények

Nyíregyháza–Siófok 2–0

Tiszakécske–Nyíregyháza 1–1

Nyíregyháza–Honvéd 0–0

Haladás–Nyíregyháza 1–1

Nyíregyháza–ETO FC Győr 3–2

Soroksár–Nyíregyháza 1–2

Nyíregyháza–Budafok 2–0

Szeged–Nyíregyháza 1–1

Nyíregyháza–Mosonmagyaróvár 2–0

Pécs–Nyíregyháza 0–4

Nyíregyháza–Kazincbarcika 1–0

Vasas–Nyíregyháza 3–0

Nyíregyháza–Ajka 2–1

Gyirmót–Nyíregyháza 2–4

Nyíregyháza–BVSC-Zugló 2–0

Csákvár–Nyíregyháza 1–7

Nyíregyháza–Kozármisleny 5–1

A bajnokság állása

1. Nyíregyháza 17 12 4 1 39-14 40

2. ETO FC Győr 17 12 2 3 37-21 38

3. Vasas 17 9 5 3 42-19 32

4. Kozármisleny 17 9 4 4 34-21 31

5. Szeged 17 7 9 1 18-13 30

6. Kazincbarcika 17 5 8 4 20-18 23

7. Gyirmót 17 5 8 4 23-22 23

8. Budafok 17 6 4 7 18-20 22

9. Csákvár 17 6 4 7 18-22 22

10. Pécs 17 5 7 5 6-10 22

11. Soroksár 17 5 6 6 17-18 21

12. Honvéd 17 5 6 6 18-20 21

13. Haladás 17 4 7 6 22-27 19

14. BVSC-Zugló 17 4 5 8 12-23 17

15. Tiszakécske 17 3 7 7 17-21 16

16. Siófok 17 3 4 10 13-31 13

17. Ajka 17 3 2 12 10-22 11

18. Mosonmagyaróvár 17 2 4 11 15-37 10