Első mérkőzését játszotta Adrian Chylinski vezetésével a Fatum-Nyíregyháza röplabdacsapata. Az ellenfél az eddig nyeretlen DVTK Ongropack volt, amely gárdát nemrég a Magyar Kupa negyeddöntőjének első összecsapásán is legyőzte a nyírségi egylet. A frissen kinevezett tréner bízott abban, hogy győzelemmel debütál, ezáltal pedig megfelelő motivációra tesznek szert a játékosai is.

Kiválóan kezdett a Nyíregyháza, leginkább Lászlop Alexandra volt elemében a mérkőzés elején, így viszonylag hamar időt is kért a hazai gárda vezetőedzője. Ez azonban csak halovány reményt hozott a DVTK-nak, mivel hamarosan Nina Kocics is megkezdte a pontgyártást. A szett végéhez közeledve viszont nem várt módon kapott erőre a vendéglátó, így 20–22-es állásnál Adrian Chylinski is a játékmegszakítás mellett döntött. Ez pedig meg is hozta a várt eredményt, magabiztosan zárta le a játékrészt a Fatum.

A második felvonást a hazaiak kezdték jobban, miután Maria Szkorics felvette a versenyt honfitársával, így igazi pontbárbajt láthatott a nagyérdemű. A szett derekán azonban már a vendég klub járt előrébb, hét ponttal is vezetett a Nyíregyháza, amely végül magabiztosan nyerte meg ezt a játékrészt is, annak ellenére is, hogy a mondhatni szokásos hullámvölgy ez alkalommal sem maradhatott el, amelyen Szabó Lili lendítette át a csapatot.

A harmadik szettet ugyancsak a Diósgyőr kezdte jobban, de viszonylag hamar fordított a szabolcsi alakulat, amely a remek támadójáték mellett a védekezésben is kitűnt, így összességében nem volt esélye a hazaiaknak. A Fatum-Nyíregyháza végül magabiztosan nyerte meg a két csapat idei negyedik találkozóját is, ez alkalommal játszmaveszteség nélkül.

Röplabda: női Extraliga, 9. forduló

DVTK Ongropack–Fatum-Nyíregyháza 0:3 (-21, -17, -20)

Miskolc, DVTK Aréna, v.: Halász, Barabás.

DVTK: Hegyi 1, Prosvirina 7, Einarsdóttir 1, Szkorics 22, Horváth 1, Jovanovics 4. Csere: Kundrák (liberó), Hollósi 4, Egri B. 1, Kalmár. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Nyíregyháza: Carabali 9, Galvao 2, Jeremics 11, Lászlop 6, Kocics 20, Szabó 6. Csere: Tóth (liberó), Antivero 3, Rufin-Martinez, Tolnai, Földi. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

A mérkőzés alakulása: 1. játszma (26 perc): 5:8, 12:16 17:21, 21:24. 2. játszma (24 perc): 4:8, 10:16, 13:21, 17:24. 3. játszma (25 perc): 4:8, 9:16, 13:21, 20:24.