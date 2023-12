Az esztendő utolsó mérkőzésein léptek pályára hétvégén NB II-es férfi csapataink. A Nyírbátor nagyon fontos két pontot szerzett Balmazújvárosban, a Tiszavasvári-SZKE és a Kisvárda viszont vereséggel búcsúzott az évtől.

NB II., D-csoport, 11. forduló

Balmazújváros–Nyírbátor 24–26 (13–16)

Balmazújváros, 250 néző, v.: Major, Szuromi. Nyírbátor: Felföldi – Albecz, Mészáros, Bor, Siket 3, Láng 1, Szedlacsek 7/1. Csere: Gadnai (kapus), Tamás 5, ifj. Weibli 4, Beregi 3, Siket 3, Varga R., Lapos 1, Láng 2, Borbély. Edző: Weibli Zoltán. Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 2/1.

Petneházi Zsolt, szakágvezető: – A sérült Varga László mellett a hetedik percben Bor Márkot is elveszítettük, beállónknak eltörött az ujja. Így a fiatalokra és az egész csapatra nagyobb felelősség hárult. Egy végig kiélezett mérkőzésen sikerült a nagyon fontos két bajnoki pontot begyűjtenünk. Köszönjük Weibli Zoltán munkáját, aki az őszi szezon végéig vállalta a csapat felkészítését.

Hajdúszoboszló–Tiszavasvári-SZIKE 30–20 (10-9)

Hajdúszoboszló, 250 néző Vezette: Katona, Somod. Tiszavasvári: Boczák – Balogh 4, Csikós 1, Horváth 3, Gazdag, Kórik 2, Orosz 8/4. Csere: Tóth, Molnár (kapusok), Halmos 1, Kozma1, Kovács. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 8, illetve 4 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 7/4

Türk Ferenc: – Jól indítottuk a mérkőzést és 40 percig tartottuk is magunkat a jobb erőkből álló Hajdúszoboszló otthonában. Az első félidő végén kizárt Kórik Levente hiányát megéreztük a folytatásban. Bízom abban, hogy a problémáink nagy része megoldódik a téli szünetben és teljes kerettel kezdünk februárban.

Kisvárda–DEAC II. 26–27 (16–12)

Kisvárda, 100 néző, v.: Aczél, Nagy L. Kisvárda: Hostisóczki 2 – Czeglédi B. 3, Király N. 9, Gyebnár 2, Petykó 4, Kovacs Á. 1, Bottka 5/3. Csere: Simon (kapus), Kapdos, Vass G., Kertész, Revák, Kovács L., Ruzsinszki, Jenei. Játékos-edző: Simon András. Kiállítások: 16, illetve 6 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 6/4.

Simon András: – Kiénekelték a sajtot a szánkból. Az első félidőben minden úgy alakult, ahogy terveztük, a mi játékunk dominált. A második játékrészben valami történt, megváltozott a játék képe és az addig megszerzett előny lassan elfogyott. A gyengébb teljesítmény mellé párosultak a játékvezetők érdekes döntései, vagy épp az elmarad ítéleteik. Valamint az is érdekes, hogy egy olyan éles szemű versenybíró ült a zsűri asztalnál, aki az ellenfél, a DEAC első emberének a lánya. Ez elfogadhatatlan, pedig a srácok megérdemelték volna a korrekt játékvezetést, ez azonban sajnos elmaradt. Sajnálatos amikor külső tényezők döntik el a mérkőzés kimenetelét. Dolgozunk tovább. Hajrá KKC!

További eredmény: Hajdúböszörmény–Hajdúnánás 33–32 (17–18).

A bajnokság állása

Forrás: mksz.hu