Mint ismert, a rétközi egylet 2–1-es vereséget szenvedett a DVTK ellen a élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenhatodik fordulójában, minek eredményeképpen Feczkó Tamás csapata továbbra is a tabella utolsó helyét foglalja el.

Befújta a kétes tizenegyest

Az első félidő nagy részében a biztonságra törekedtek a felek, aztán a játékrész végéhez közeledve Csonka Bence egy igencsak kétes szituációban büntetőt ítélt, miután Godfrey Stephen és Branimir Cipetic párharcát úgy látta, hogy a Kisvárda játékosa szabálytalankodott a diósgyőri védővel szemben. A tizenegyes jogosságát megkérdőjelezi, hogy azt sokáig nézegette a VAR-kocsi, majd a bírót is kirendelte a monitorhoz, aki végül jóváhagyta a saját döntését. Persze összességében nem csak ezen múlott a rétköziek veresége, hiszen az első félidőben nagyon passzív játékot mutattak, a második negyvenöt percben pedig már csak futottak az eredmény után.

– Megérdemelten szerezte meg a Diósgyőr a vezetést, még ha elég vitatható körülmények között is – értékelt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón a Kisvárda Master Good vezetőedzője, Feczkó Tamás. – Mondom ezt azért, mivel ránk erőltette az akaratát az ellenfelünk, mi pedig nem azt a játékot nyújtottuk, amit szerettünk volna. A napokban volt Mikulás, most is itt járt, csak kék ruhában érkezett, és három olyan hibát követett el, ami döntően befolyásolta a meccs alakulását. Hogy mire gondolok? Talán nem véletlenül hívták ki a VAR-kocsiból, hogy nézze meg a tizenegyes előtti szituációt, mert azt csak ő látta annak. A második gól előtti szabadrúgásnál sem történt szabálytalanság, ellenben a félidő közepén volt egy kezezés a tizenhatoson belül, amit senki nem vett észre azok közül, akiknek észre kellett volna venniük.

Tovább kell fejlődni támadásban

– Dolgoztunk ki helyzeteket, ennyi kapura lövésünk az előző két meccsen összesen nem volt, mint most, az viszont nem kérdés, hogy tovább kell javítanunk a támadójátékunkat – zárta gondolatait a tréner.

A Kisvárdára még egy mérkőzés vár a 2023-as naptári évben, december 16-án az Újpestet fogadja hazai pályán. Fontos, hogy megmaradjon a hit, és egy esetleges győzelemmel búcsúztassa az esztendőt a gárda.

Labdarúgás: NB I., 16. forduló

Lapzárta utáni eredmény

Paksi FC–Ferencvárosi TC 3–2 (2–0)

Gól: Papp (8.), Könyves (15.), Szabó I, (85. – 11-esből), ill. Marquinhos (69.), Lisztes (88.). Kiállítva: Makreckis (77.).

A bajnokság állása

1. Paks 16 10 4 2 32–18 34

2. Ferencváros 16 9 3 4 39–19 30

3. Fehérvár 16 8 3 5 33–24 27

4. Puskás Ak. 16 7 6 3 27–20 27

5. Debrecen 16 7 3 6 24–21 24

6. MTK 16 7 3 6 18–25 24

7. Diósgyőr 16 7 2 7 23–25 23

8. Újpest 16 6 3 7 24–31 21

9. Kecskemét 16 6 2 8 24–28 20

10. Zalaegerszeg 16 4 3 9 21–33 15

11. Mezőkövesd 16 4 2 10 17–26 14

12. Kisvárda 16 3 2 11 15–27 11