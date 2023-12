Az előző szezonban nem brillírozott a Vásárosnamény, amely a 12. helyen fejezte be a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságot. Ennek az idénynek ismét Bardi Gábor vezetésével vágott neki az együttes és remek rajtot is vettek. Az első hat fordulóban csupán egy vereséget szenvedtek. A következő hat mérkőzésüket azonban zsinórban elveszítettek, amely után a vezetőség a változtatás mellett döntött. Az október 29-ei kótaji fiaskó után Bardi Gábor távozott a csapattól, az őszi idény utolsó három fordulójában – házon belüli megoldásként – a játékoskeret rutinos tagja, Géci István, illetve a naményi együttes korábbi kulcsembere, Illés Péter látta el az edzői feladatokat. Az edzőpáros vezetésével két hazai mérkőzésüket megnyerték, így 14 pontjukkal a 13. helyről várják a folytatást. Ez lehetett volna egy kicsit több is, három pontot levontak az együttestől, mert az a Bozsik-programban részt vevő U7-es együttesük három egymás utáni mérkőzésen nem állt ki.

Ami feltűnő, hogy otthon viszonylag jól muzsikáló csapat, idegenben szárnyaszegetté válik, házon kívül mindössze egy győzelemre és egy döntetlenre voltak képesek.

– A jól sikerült nyári felkészülés után a bajnokságot is jól kezdtük az első hat fordulóban csak a Kállósemjén otthonában szenvedtünk vereséget, ami vállalható volt. Ezt követte egy hat meccses nyeretlenségi sorozat, igaz erre az időszakra kicsit elfogytunk, közbejött jó néhány sérülés, munkahelyi elfoglaltság. Emlékezetes győzelem a nyírbélteki amelyet 10 emberrel sikerült elérni, fájó viszont a kótaji meccs, hiszen az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést, ennek ellenére sikerült elvesztenünk – értékelt az együttes játékos-edzője Géci István, ki Illés Péterrel irányítja az együttest.

– Az utolsó két hazai győzelemre nagy szükségünk volt, hogy a tavaszi folytatásban ne szakadjunk le nagyon a középmezőnytől és legyen esélyünk a felzárkózásra – tette még hozzá.

Őszi végeredmény

13. hely 15 5 2 8 25–24 14*

Hazai pályán

9. hely 8 4 1 3 20–10 13

Vendégként

15. hely 7 1 1 5 5–14 1

* 3 büntetőpont levonva

Házi góllövőlista. 6 gólos: Újvári Patrik. 3 gólos: Balogh Péter, Barta Ferenc, Deskó Dávid, 2 gólos: Géci István, Illés Gábor, Szabó Roland, Zán Bence. 1 gólos: Berec Gábor, Kozma Máté.